Coronavirus nel Lazio: lieve calo nei nuovi casi, ma quelli complessivi toccano quota 1.900

Crescono ancora i casi complessivi di Coronavirus nel Lazio che toccano quota 1.901.

Come si legge sul portale Salute Lazio nelle ultime ore ci sono state, purtroppo, altre vittime. Si tratta di un uomo di 63 anni (Asl Frosinone); di un uomo di 78 anni con gravi patologie pregresse (Asl Viterbo); e di una donna di 84 anni con pregresse patologie deceduta all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. Al Policlinico Umberto I si sono registrati 4 decessi, una donna di 84 anni, una donna di 90 anni, un uomo di 70 anni e un uomo di 53 anni: tutti con patologie preesistenti. All’Istituto Spallanzani, invece, non ce l’hanno fatta un uomo di 84 anni con patologie pregresse e un ragazzo di 33 anni del Montenegro per il quale è stato disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. Al Policlinico Tor Vergata sono deceduti due uomini di 91 e 79 anni con patologie pregresse.

Altre vittime si sono registrate tra la Casa di Riposo del Comune di Nerola e la Casa di Riposo Giovanni XXIII a Roma.

Fortunatamente, però, tutti i componenti della prima famiglia contagiata a Fiumicino risultano guariti. Guarito anche un paziente all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e un altro al Policlinico Tor Vergata.

Tutti i 6 bambini positivi al Coronavirus e che si trovano attualmente all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sono in buone e stabili condizioni.

Coronavirus: il nuovo bollettino diramato dalle Asl, i nuovi casi nel Lazio sono 173