Coronavirus nel Lazio: oggi 140 nuovi casi, 33 guariti nelle ultime 24 ore

Sono 140 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Gli attuali casi positivi nel Lazio sono 3730: i ricoverati non in terapia intensiva sono 1264, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 203, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 2263.

I deceduti sono complessivamente 273, mentre i guariti salgono a 720. I casi totali finora esaminati sono 4723.

Coronavirus nel Lazio: il punto della situazione

Si è da poco conclusa la video-conferenza della task-force regionale per il Covid-19 di Alessio D’Amato (assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio) con i direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato di 140 casi di positività e un trend al 3%, continua la forbice tra coloro che econo dalla sorveglianza domiciliare (15.531) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.902). Rinnovo a mantenere alta l’attenzione nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. I guariti salgono di 33 unità ( 22 al Policlinico Gemelli, 7 all’Umberto I e 5 a Tor Vergata) arrivando a 720 totali, mentre nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 10 e sono stati eseguiti oltre 65 mila tamponi “ – ha dichiarato l’Assessore D’Amato.

Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl e A.O