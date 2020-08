Coronavirus nel Lazio: record di positivi, oltre la metà sono vacanzieri di rientro. Pochi però i malati, solo 6 i pazienti in terapia intensiva

Oggi nel Lazio si registrano 215 casi e zero decessi, di questi il 61% sono link di rientro. Oggi è record di positivi, mai così tanti, legati prevalente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi). Sono in prevalenza giovani e asintomatici. In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare.

Castelli Romani e litorale

Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 36 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di tredici casi di rientro dalle vacanze estive, undici con link dalla Sardegna, uno da Spagna e uno da Grecia. Due casi riferiti a due bambine con link al cluster del CAS un Mondo Migliore dove è in corso l’indagine epidemiologica. Quattro i casi di contatti con casi già noti e isolati e per diciassette casi è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Siamo un Paese con un governo indecente: stiamo rischiando di chiudere nuovamente le scuole e le attività produttive per permettere a gruppi di incoscienti di andare in vacanza in Italia e all’estero in località fortemente a rischio.

Il numero complessivo dei guariti è fermo a 1.009, il numero delle persone attualmente positive è salito a 212 (+36), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi sta pericolosamente risalendo (è risalita al 69%). Purtroppo dobbiamo rilevare che nei Castelli Romani e litoranea il covid circola liberamente e pericolosamente.

1 di 3

Coronavirus nel Lazio: la situazione Comune per Comune

Nella tabella seguente viene riportata la ripartizione dei contagi per singolo comune dei Castelli Romani e della Litoranea sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti.

Per visualizzare la cartina per comune aggiornata sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link:

https://drive.google.com/open?id=1sI_jgUiLG9xh7GKQp5-W-_NV9tS7Z2Ne&usp=sharing