Coronavirus nella Asl Roma 6: ecco da dove provengono i nuovi casi accertati ieri

Sono 12 i nuovi casi di Coronavirus accertati nella giornata di ieri nella Asl Roma 6 che comprende 21 Comuni (nel Lazio i nuovi casi sono stati 80). Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione alcuni sono stati riscontrati all’ospedale di Velletri, tra cui un uomo di 73 anni residente nel Comune di Lariano trasferito poi allo Spallanzani di Roma.

Un altro positivo si è riscontrato a Frascati: in quest’ultimo caso si tratta di un’insegnante dell’Istituto Comprensivo Frascati 1, prestante servizio per la scuola primaria di Via Risorgimento e residente in città.

Un’altra persona positiva al Coronavirus è stata trovata ad Anzio (i casi precedenti accertati di Covid-19 erano in realtà di residenti a Nettuno, ndr).

Per ciò che riguarda Rocca Priora un sanitario, non residente tuttavia nel Comune, è stato trovato positivo al Coronavirus: si tratta di una persona, fa sapere il Comune, «che presta attività una sola volta a settimana presso il territorio di Rocca Priora».

Pomezia e Ardea, per il momento, non hanno fatto registrare altri casi. Nel territorio rutulo precisiamo tuttavia che nella giornata di ieri sono stati effettuati due tamponi per i quali si attende il responso di positività o meno al Covid-19. Seguiranno aggiornamenti.