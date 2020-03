Coronavirus Roma: 4 medici e 3 specializzandi sono stati posti in isolamento domiciliare dopo essere risultati positivi al Covid19. Tutti e 7 si trovano in buone condizioni di salute. Lo comunica in una nota Salute Lazio.

Coronavirus nel Lazio, vicini ai 100 casi

Al momento sono 97 nella Regione Lazio i casi positivi al COVID19, oltre i 3 guariti. Di questi, 31 sono in isolamento domiciliare, 55 sono ricoverati non in terapia intensiva e 8 sono ricoverati in terapia intensiva.