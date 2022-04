Lo sport fa bene al corpo, ma è vero che alle volte non si ha proprio intenzione di fare attività sportiva. Perché non concentrarsi su dei corsi che stimolano la vostra voglia di allenarsi, ma hanno perfino dei benefici sull’organismo e sul carattere? La box è una di quelle attività che permette di muoversi interamente. Molto divertente. Offre tanti benefici e soprattutto si è in grado di avere una maggiore sicurezza di sé stessi.

Si parla di uno sport da combattimento, non possiamo dire che sia diverso poiché rientra in questa categoria, ma oggi come oggi sono molte le donne boxer che sono in grado di far invidia perfino ai pugili maschili. Non diciamo che si debba diventare degli atleti agonistici, ma la box è uno sport “totale” che unisce mente, allenamento e coordinazione.

Infatti è per questo che molte persone se ne appassionano ed oggi, con la riapertura delle palestre, è possibile seguire dei Corsi di box che diano ottimi risultati. Essi sono divisi in quelli che portano ad avere una specializzazione, tanto da poter diventare poi degli allenatori di box e quelli che sono mirati agli appassionati.

Allenamento ottimo per gli organi interni

Parliamo di box, nei benefici che offre e che non si conoscono. La prima cosa a cui si pensa quando si fa box è aumentare la propria massa muscolare o forza fisica, ma questa è un’idea che poi lascia spazio alle altre certezze.

Per essere un pugile è necessario che si uniscano agilità e velocità, movimenti fluidi e una buona coordinazione del corpo. Infatti tanti esercizi sono composti prettamente da movimenti che rendono flessuoso il busto, le gambe e le ginocchia. Ci si deve muovere sul ring perché altrimenti si diventa solo ed esclusivamente degli incassatori e non è questo l’obiettivo da raggiungere.

Effettuando degli allenamenti di pugilato si iniziano ad allenare per prima gli organi interni. Il cuore viene irrobustito dagli sforzi di resistenza per velocizzarsi. Si ha una digestione migliore e poi una circolazione sanguigna veloce. I polmoni riescono ad avere i benefici principali perché si è in grado di farli espandere poiché si ha bisogno di avere molto ossigeno all’interno del sangue.

La postura viene molto migliorata, come anche la robustezza delle spalle e degli addominali. Quindi si ha un allenamento sia interno che esterno.

Autodifesa e sicurezza in sé stessi

Saper tirare i pugni ci rende molto più sicuri di noi stessi perché in caso di aggressione è possibile reagire. L’autodifesa, nonostante non si pensi che sia necessaria, oggi come oggi dovrebbe venire insegnata già nelle scuole. Come mai? Ogni giorno si leggono di furti e aggressioni, dunque è normale che ci sia una crescente preoccupazione.

Tuttavia non è che si fa box per essere abili picchiatori, ma si dovrebbe fare per avere una maggiore sicurezza di sé stessi e, in caso di pericolo, sapere come ci si deve comportare. Un corso potrebbe aiutare molto a farvi esprimere e a eliminare insicurezze oltre che timidezza. Infatti esso agisce particolarmente sul carattere e autostima che alle volte manca.