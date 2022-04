Corsi di trucco permanente? Il dermografo

Ti piacerebbe imparare a eseguire il trucco permanente con il dermografo per trasformare una passione in un mestiere remunerativo? Oppure lavori già in ambito estetico e vorresti proporre un servizio in più ai tuoi clienti? In entrambi i casi, un corso di trucco permanente potrà aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi!

Il trucco permanente, detto anche dermopigmentazione, è un trattamento estetico che viene eseguito con una macchinetta dotata di un ago sottile, denominata dermografo, che deposita il pigmento sottopelle. Il risultato è molto simile a quello di un tatuaggio, anche se il trucco permanente non è davvero definitivo.

Per imparare a utilizzare questo particolare strumento alla perfezione e a eseguire un trucco impeccabile, è preferibile evitare il fai da te e seguire un corso professionalizzante che possa fornire tutte le nozioni necessarie per lavorare al meglio, evitando qualsiasi tipo di inconveniente.

Dermografo e trucco permanente

Il dermografo è lo strumento che viene utilizzato per la realizzazione del trucco permanente; utilizzando dei pigmenti anallergici dermatologicamente testati e degli aghi molto sottili, crea delle piccole ferite nel derma e vi deposita il colore.

Una delle aree maggiormente trattate con questo strumento è quella delle sopracciglia, ma molto spesso viene utilizzato anche per far apparire più folta la capigliatura, colorando dunque il cuoio capelluto, oppure per colorare le labbra o imitare l’eyeliner. Insomma, gli utilizzi sono davvero tanti, quindi imparare a utilizzare il dermografo e a realizzare il trucco permanente può aprire numerose possibilità a livello lavorativo.

I corsi di trucco permanente

I corsi che insegnano a realizzare il trucco permanente sono molto richiesti in quanto rispondono alla parallela domanda crescente di questo servizio da parte dei clienti dei centri estetici.

Seguendo un corso specialistico non ci si limiterà ad apprendere le nozioni fondamentali, ma si potrà anche mettere in pratica quanto appreso; nella maggior parte dei casi è infatti prevista una suddivisione delle ore tra teoria e pratica.

A seconda delle esigenze, si potrà decidere di seguire un corso generico sul trucco permanente, che prenda in considerazione tutte le possibilità di applicazione, oppure uno mirato a una specifica tecnica o area di trattamento; si potrebbe ad esempio decidere di seguire un corso dedicato esclusivamente al trucco permanente per sopracciglia oppure a quello per labbra o cuoi capelluto.

L’elemento che accomunerà ognuno di questi corsi sarà lo strumento che si imparerà a utilizzare: il dermografo.

Argomenti del corso di dermopigmentazione

Gli argomenti che si andranno a studiare dipenderanno in gran parte dal tipo di corso scelto. In linea generale, optando per un corso base di trucco permanente , si studieranno i seguenti argomenti:

utilizzo corretto della strumentazione

sanificazione degli strumenti e dell’ambiente

anatomia del viso e proporzioni

tipologia dei pigmenti e scelta dei colori

diversi tipi di pelle e trattamenti più adatti

tecniche di dermopigmentazione.

Come abbiamo detto, ogni argomento teorico viene affiancato da una parte pratica che permette di sperimentare subito quanto appreso.

Terminato il corso, si otterrà un attestato di qualifica che permetterà di iniziare subito a lavorare presso i centri estetici.