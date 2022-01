Cosa fare a Roma nel weekend, idee ed eventi in programma sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022

Roma. Ci siamo! Dopo una lunga, fredda ed estenuante settimana di lavoro, ecco che il fine settimana è finalmente alle porte. Questa domenica, nella Capitale, sarà anche la domenica ecologica. E, inoltre, ci saranno i giorni della Merla. Che altro? Beh, sicuramente tanti eventi a cui poter prendere parte per trascorrere felicemente il vostro giorno libero con chi volete.

Giacomo Boni, la mostra a Roma

Innanzitutto, il Parco archeologico del Colosseo ha deciso di dedicare una grande mostra alla figura di Giacomo Boni (Venezia, 1859 – Roma, 1925). La sua persona verrà affrontato a tutto tondo: la vita, la personalità e le sfide affrontate dal famoso archeologo e architetto verranno raccontate proprio nei luoghi in cu cha operato maggiormente. A lui, infatti, il merito di aver disegnato le fisionomie del Foro Romano e Palatino così come oggi le conosciamo.

Leggi anche: Roma, prima domenica ecologica del 2022: ecco i dati (parziali) dei controlli della Polizia Locale

Cacio e pepe ne abbiamo?

Per i quindici anni di Eataly, non poteva assolutamente mancare lei: la cacio e pepe come da tradizione locale. Lo store sito in Roma ha deciso di celebrare i suoi anni proprio con un Festival dedicato alla Cacio e Pepe che si terrà al terzo piano dal 28 al 30 gennaio. Non mancheranno anche alcuni dei rappresentanti più in voga del mondo gastronomico romano e laziale.

La magia è di casa al Teatro Olimpico di Roma

Ritorna ancora una volta la magia in diretta e dal vivo, proprio al Teatro Olimpico. Si tratta della diciottesima edizione di uno degli spettacoli di magia più grandi d’Europa, con i migliori illusionisti del mondo che vi prenderanno parte. L’appuntamento è Supermagic Segreti 2022 ed è un grande viaggio nel mondo dell’arte magica, che si rinnova ogni anno con nuovi ospiti e forme sempre più suggestive.

Leggi anche: Meteo Italia, calo di temperature per i Giorni della Merla 2022: freddo e novità previsioni febbraio

Klimt a Palazzo Braschi

Il vero protagonista di questa domenica, però, potrebbe essere proprio Klimt e le sue opere in una mostra dal titolo “Klimt. La Secessione e l’Italia”. Si ripercorreranno le tappe della parabola artistica di Gustav Klimt e il suo grande ruolo nell’essere il cofondatore della Secessione viennese. Oltre a ciò, la mostra ha lo scopo di indagare un fatto assolutamente inedito: il rapporto tra l’artista con l’Italia, i suoi viaggi e le esposizioni di maggior successo.