Continua il nostro viaggio quotidiano alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi siamo a Magliano Sabina, un comune italiano di circa 3800 abitanti della provincia di Rieti, nel Lazio. Proviamo a consigliarvi qui cosa vedere in questo comune a circa 60 km di distanza da Roma.

Un po’ di storia

Prima di addentrarci in quello che è il focus del giorno, come sempre un po’ di storia.

Alle origini il territorio su cui sorge l’attuale Magliano era ricoperto dal mare, successivamente da un lago, detto Tiberino. Nel Pliocene emersero le colline attuali, dove ossidiane e selci lavorate indicano la comparsa dell’uomo.

Negli anni fra le due guerre mondiali Magliano Sabina beneficia di un’economia florida, ma con la guerra va verso un’inesorabile decadenza. Nel dopoguerra si riprende, ma nel 1956 una stagione inclemente colpisce l’agricoltura e spopola le campagne.

I lavori per la costruzione dell’Autostrada del Sole (fine anni Cinquanta) portano lavoro e benessere. Dopo l’inaugurazione del casello dell’A1 (1963), Magliano conta intorno a 4.000 abitanti, che negli anni settanta scendono notevolmente a circa 3.500, per attestarsi a poco più di 3.800, quanti risultano oggi.

Cosa vedere a Magliano Sabina

Partiamo dunque con il nostro tour di Magliano Sabina.

Duomo di San Liberatore

Noto anche come la Cattedrale dei Sabini, il Duomo di San Liberatore è il punto di partenza di una processione che ogni anno il 15 maggio si tiene in onore del Santo, uno dei riti devozionali più sentita dalla comunità di Magliano Sabina. Si trova in piazza del Duomo, 1.

Chiesa della Madonna degli Angeli

Si trova in Vocabolo Madonna degli Angeli (loc. Madonna degli Angeli).

Palazzo Vannicelli (sede del Municipio)

Palazzo Vannicelli, oggi sede del Municipio, risale al XVI secolo. Si trova in piazza Garibaldi, 4.

Museo Civico Archeologico di Magliano Sabina

Il Museo Civico Archeologico raccoglie le testimonianze dell’antica civiltà sabina sviluppatasi nel territorio di Magliano Sabina. L’esposizione è costituita da 4 sezioni che rappresentano: il periodo Preistorico, il Protostorico, l’Epoca Arcaica e quella Romana.

Come visitare il Museo Civico Archeologico: per informazioni sugli orari di apertura aggiornati contattare il museo al numero: 0744.910001

Si trova in via Sabina, 19 (all’interno di Palazzo Gori).

Ponte Felice

Ponte Felice fu costruito ad opera di Papa Sisto V, su progetto di Domenico Fontana) sopra al Tevere tra Borghetto e Magliano in Sabina nel 1589. Dal crollo del Ponte Minucio nel Quattrocento, e fino alla costruzione di Ponte Felice, il Tevere era attraversabile in questa zona solo con un traghetto collegato a un cavo teso tra le due rive.

Oggi Ponte Felice è anche punto d’imbarco per discese del Tevere in canoa.

Si trova sulla SS3 (tra Borghetto e Magliano Sabina).

Cosa vedere a Foglia

Foglia è una frazione del comune italiano di Magliano Sabina, nella provincia di Rieti, nel Lazio.

All’interno dell’abitato di Foglia, dopo i lavori dell’Autostrada del Sole, al di sopra di quanto rimasto di una necropoli rupestre ricavata nella parete tufacea sul quale sorge l’abitato stesso, prossimo ad un antichissimo guado del Tevere in comunicazione con il Treja e Falerii Veteres, è stata rinvenuta l’iscrizione in alfabeto falisco di Foglia a dictus sinistroso. Si trova su una lastra di arenaria locale. Tutte le lettere hanno altezza di 3,5 cm, tranne il sigma di 4 cm e il segno V di 3 cm.

Nel 1817 Foglia era un comune autonomo; fu poi annesso dal 1827 al 1853 al comune di Collevecchio e poi, dal 1853, al comune di Magliano Sabina, di cui è tuttora una frazione.