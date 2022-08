Cosa vedere a Milano in un giorno

La capitale economica d’Italia ed il magnifico capoluogo della Lombardia. Giornalmente, Milano accoglie centinaia, se non migliaia di persone in trasferta. In molti, infatti, si ritrovano nella città meneghina per affari o, comunque, per svolgere mansioni formali che trascendono gli scopi vacanzieri. A prescindere dalla natura della propria permanenza a Milano, capita molto spesso che si stia in determinate città per un lasso di tempo limitato o, tornando all’ambito lavorativo, di poter avere a disposizione una giornata di riposo al termine della prestazione.

Ovviamente, vedere l’intera città in un giorno è impossibile, a meno di non essersi rivolti ad un servizio di noleggio con conducente a Milano che vi permetterà di godervela a pieno al termine del lavoro. Comunque sia, data la vastità del territorio, ottimizzare i tempi per rendere la propria fuga meneghina degna di nota sarà fondamentale. Questa guida mira proprio a fornirvi il background adeguato per costruire un itinerario adeguato a mostrarvi i principali highlight della città, nonostante il tempo a disposizione particolarmente limitato.

Le meraviglie del Duomo

Come iniziare il proprio itinerario milanese se non con una visita al Duomo. Probabilmente, l’immagine più riconoscibile di Milano è proprio la statua in rame dorato della Madonnina, realizzata dal Perego e divenuta, di fatto, il simbolo della città. Il Duomo può essere visitato tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00. Il costo del biglietto è di 5 euro per il solo accesso alla cattedrale. Salire sulle terrazze, dietro pagamento di 20 euro con ascensore o 15 a piedi, però, rappresenta una delle esperienze più evocative offerte dalla città.

La Galleria Vittorio Emanuele

A pochi passi a sinistra del Duomo, poi, si erge la Galleria Vittorio Emanuele. Celebre passaggio pedonale coperto che ospita brand di gran lusso, bar e ristoranti di prestigio. Si tratta di una delle zone più chic di Milano, per cui farci un salto è immancabile durante un viaggio d’affari meneghino. Partecipare al rituale del toro e perdersi nella variegata offerta dei suoi store è un must assoluto, così come una visita al Teatro alla Scala.

Navigli

Proseguiamo coi Navigli che, consigliamo di vedere nel tardo pomeriggio per godere, seppur minimamente, della movida milanese, magari trovando un minimo di tempo per un caratteristico aperitivo o, qualora la partenza sia prevista il giorno successivo, immergersi totalmente nella Milano da bere. I locali sul posto sono moltissimi e tutti offrono un’esperienza di serata tipica milanese.

Castello Sforzesco

Un’altra delle attrazioni principali della città. Venne eretto per volere di Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano dal 1368, per poi essere ricostruito da Ludovico Sforza, detto il Moro. Tra le mura del castello si sono susseguite figure storiche straordinarie del calibro di Leonardo Da Vinci e Bramante che, oltretutto, contribuirono ai lavori di ristrutturazione. Oggi, il Castello Sforzesco ospita numerosi musei ed un fantastico cortile interno.

Parco Sempione

Uscendo dal lato posteriore del Castello, si troverà Parco Sempione, il Central Park di Milano. Si tratta di un luogo perfetto per godere di una ventata d’aria fresca e allontanarsi per un po’ dal caos della città senza doversi per forza spostare nelle zone più fuori mano.

Piazza Gae Aulenti

Venne inaugurata l’8 dicembre del 2012. Oggi, Piazza Gae Aulenti rappresenta una delle zone più moderne del capoluogo lombardo. Il luogo è parte di una grande opera di riqualificazione che interessa le zone di Garibaldi ed Isola. Attualmente, al centro della piazza si erge la particolare fontana a livello strada, mentre intorno ad essa sorgono imponenti edifici come la Unicredit Tower, un grattacielo da 231 metri, il più alto d’Italia ed il famoso Bosco Verticale.