Cosa vedere a San Marino in 3 giorni

A volte capita quelle volte in cui, tra un ponte ed un paio di giorni di ferie, si possa avere un po’ di tanto sospirato tempo libero per sé. Che cosa si fa di solito? Alcuni decidono di riposare e fare qualche faccenda di casa o commissione che non si riesce mai a fare mentre altri si mettono lo zaino in spalla e partono alla volta di un viaggio che durerà “un weekend lungo”.

Che cosa si può dunque avendo tre giorni liberi a disposizione? Naturalmente l’Italia è piena zeppa di posti da visitare, tra città d’arte e splendidi scorci naturali si ha solo l’imbarazzo della scelta, ma se vi dicessimo che potreste vedere zone estere senza uscire dallo Stivale nostrano?

In tal caso le scelte sono due. O si va nella Città del Vaticano oppure, tra Marche ed Emilia – Romagna, ci si dirige verso quella splendida cornice che è la Repubblica di San Marino. Ebbene, che cosa possiamo vedere lì in questo pugno di giorni? Per scoprirlo non vi resta che proseguire con noi nella lettura!

La prima cosa da fare è godersi il centro storico nel quale ci si trova immersi non appena varcate le porte della città. Lì sarà possibile fare un po’ di shopping tra prodotti tipici ed altri che si ritrovano anche da noi, un ruolo fondamentale lo gioca il prezzo che qui è un po’ più basso, per poi passare al giro dei panorami.

Lì la natura darà il meglio di sé facendovi sentire immediatamente in pace con voi stessi, ma attenzione perché le lancette corrono perciò è meglio rimettersi lo zaino in spalla e proseguire con il cammino!

Andando verso il Castello, che si staglia saldo e maestoso come a voler sfidare ancora il tempo, c’è poi il famoso sentiero delle streghe che unisce le tre torri medievali dalle quali il panorama è ancora più maestoso. Queste sono Rocca Guaita, Fratta (ospita anche un museo di armi medievali al suo interno) e Montale.

Se poi amate le atmosfere tipiche del Medioevo allora non perdetevi d’animo e proseguite il cammino verso la Cava dei Balestrieri. Da lì si estraeva la pietra per il restauro delle fortificazioni e della città e poi, se avete fortuna, vi potreste trovare in una rievocazione storica in costume!

Ma che visita sarebbe senza dare uno sguardo ai musei? Uno tra i più “sorprendenti” è il Museo delle Curiosità, che ospita i manufatti più bizzarri da tutto il mondo, al quale seguono il Museo della Tortura e quello delle Cere (attenzione per i più sensibili).

Andando sul classico vi ricordiamo poi il Museo di Stato e la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea. Un trittico imperdibile è poi costituito da Piazza Libertà, dal Palazzo Pubblico di Stato e dalla Basilica del Santo.

Inoltre non dimenticatevi che potete sempre contare sulla funivia panoramica per scattare qualche foto davvero interessante dei dintorni e, se vi sentite particolarmente fortunati, potete anche scegliere di tentare la sorte presso il Casinò Giochi del Titano, ma ricordate sempre di farlo con moderazione.