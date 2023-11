Cosa vedere questa sera in prima serata? La lista tra serie e programmi del 24 novembre

State cercando cosa vedere questa sera in prima serata in televisione? Stasera 24 novembre in tv vi aspettano tanti film, serie e programmi d’intrattenimento super interessanti. Ecco la lista completa di cosa andrà in onda sui canali Mediaset e RAI. Pronti a scoprire cosa vedere stasera in televisione nel giorno del famoso Black Friday?

Lista completa dei programmi in onda stasera 24 novembre

Stasera venerdì 24 novembre 2023, giorno di sconti pazzi e del Black Friday, andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova ed attesissima edizione di Ciao Darwin alle ore 21.20. Ancora una volta vedremo due categorie rappresentati due poli opposti di individui sfidarsi. A decretare i vincitori finali, sfida dopo sfida, sarà il pubblico presente in studio. A condurre il divertente programma sarà ancora una volta il duo più longevo ed amato della televisione italiana: Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su Rai 1 alle ore 21.30 andrà invece in onda la prima attesa puntata del talent musical The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici. La nuova edizione andrà in onda ogni venerdì per 5 settimane. Il finale ci sarà il 22 dicembre 2023.

Su Rai 2 alle ore 21.20 andrà in onda il 5°episodio della 5°stagione de Il fuggitivo, mentre su Rai 3 ci sarà un film dal titolo In guardia! sempre alle ore 21.20.

Su Rete 4 alle ore 21.25 una nuova puntata di Quarto Grado, il programma investigativo condotto da da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. La puntata di stasera sarà in gran parte dedicata all’omicidio di Giulia Cecchettin e al corso delle indagini contro il suo assassino, l’ex fidanzato Filippo Turetta.

Su Italia 1 andrà in onda alle ore 21.20 Battleship, mentre su La 7 alle ore 21.15 ci sarà il programma Propaganda Live.

Programmazione di stasera 24 novembre su altri canali

Su TV8 alle ore 21.30 andrà in onda una puntata dello show di Alessandro Borghese Quattro Ristoranti, mentre su Real Time alle ore 21.30 andrà in onda il programma Bake Off Italia.

Se avete voglia di vedere un bel film invece vi consigliamo, se non l’avete già visto, Il pianista su Iris alle ore 21 oppure The Bourne Ultimatum alle ore 21.20 su Canale 20.

Su Rai Movie alle ore 21.10 andrà in onda un bel film ritenuto un cult ed intitolato Sette anni in Tibet con Brad Pitt, mentre su La5 ci sarà il divertente musical Mamma mia!

Su Cielo alle ore 21.20 sarà mandato in onda Sinfonia erotica, un film del 1980 che mischia violenza, erotismo e drammaticità.

Se cercate una visione spensierata e divertente invece vi consigliamo su CINE34 al canale 34 del digitale terrestre il film Zucchero, miele e peperoncino del 1980. Su canale 27 invece alle ore 21.10 andrà in onda Due nel mirino, un film d’azione del 1990 con Mel Gibson.

Per chi è in vena di horror infine su Mediaset Italia 2 a canale 49 alle 21.15 andrà in onda un film del 2014 Deep in the Darkness.