Le nuove case che sono costruite con la bioedilizia sono in legno oppure hanno delle parti strutturali che sono costruite con questo materiale che è altamente ecologico. Le principali richieste spesso sono rivolte direttamente ai tetti.

Un tetto in legno ci porta ad avere una buona resistenza della copertura, ha costi piuttosto convenienti e ridotti nella manodopera, si ha un ottimo isolante termico e acustico. Anzi in zone che sono vicino agli aeroporti o zone industriali, dove spesso il “caos” è altamente inquietante e per nulla riposante, sono state consigliate direttamente delle coperture in legno.

A questo punto conviene Costruire tetti in legno perché i benefici sono molti. Vero è che non si parla di una parte strutturale di casa che è come siamo abituati a conoscere. In Italia la bioedilizia è una innovazione che sta prendendo sempre più piede.

Le agevolazioni per le ristrutturazioni però stanno aiutando a vedere una nuova “luce” per quanto riguarda l’uso di questo materiale.

Tipologie di tetti che sono in legno

La struttura di un tetto in legno rispetta l’immobile che lo deve portare, nel senso che ci sono diverse tipologie. Le più note sono quelle a monofalda, cioè con una pendenza, a due falde, quindi a due pendenze, a più falde, quindi a più pendente, strutture articolate e poi i tetti canadesi.

Alla fine l’aspetto rimane quello di un tetto tradizionale e solo chi lo tocca o ci sale sopra saprà che si parla di un tetto in legno. Diciamo che poi l’altezza dell’immobile consente di camuffare questa struttura, anche se dobbiamo dire che la sua è una bellezza non indifferente.

In base ai problemi climatici e all’età della casa, un professionista della bioedilizia o comunque delle costruzioni dei rifacimenti dei tetti, saprà consigliare la migliore struttura.

Possiamo dare comunque dei consigli. Per i tetti classici che possono essere a una o più pendenze, si va a rispettare la forma dell’immobile, ma è normale che le pendenze sono utili per riuscire a liberarsi prima della pioggia oppure a non avere dei problemi con delle folate di vento.

Questo dunque consente di avere una copertura efficace. Mentre per quelle che sono con tetto canadese, che arrivano direttamente dall’architettura del Canada, si va ad avere un ottimo sostegno nei territori che sono con un clima inverale rigidissimo. Nelle zone dove c’è una grande quantità di neve che ogni anno cade copiosa, diventa necessario avere delle pendenze che eliminino gli strati nevosi perché altrimenti essi vanno a fare peso e quindi a far crollare il tetto su sé stesso.

Casa ecologica: inizia dal tetto

Il cambiamento dell’edilizia italiana sta iniziando da alcune parti strutturali. Ci sono molti utenti che hanno deciso di costruire delle case o dei villaggi turistici con delle casette in legno. Esse infatti sono più economiche, molto facili da gestire e offrono tutte le comodità di una casa normale.

Tuttavia è vero che ci sono poi utenti che si stanno spostando nella ricostruzione dei tetti preferendo il legno perché esso propone molti vantaggi. Se dovete rifare o ristrutturare quest’area, pensate a chiedere delle valide informazioni e quindi a sciogliere qualsiasi dubbio avete.