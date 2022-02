Il legno è un materiale naturale che è facile da poter impiegare in diverse occasioni e in più settori. Le Costruzioni in legno oggi sono tantissime, ma non parliamo di capannini da giardino o della casetta sull’albero per i bambini, ma bensì di strutture diverse.

In America e nel Nord Europa, sono molte le opere edilizie che sono totalmente in legno e questo consente di avere un’economia ecosostenibile, a cui si aggiungono dei costi ridotti e una tutela ambientale massima.

La bioedilizia sta crescendo molto e questo a beneficio di tutti, sia dell’ambiente, che in questo momento è molto malato, che per quanto riguarda poi i consumatori. Tant’è che negli ultimi 3 anni, l’Italia sta spingendo molto nel rilasciare degli ecoincentivi e ecobonus che sono rivolti proprio a case di letto, rifacimento ambienti in legno e coperture o tetti

Case in legno: pro, contro e perché sceglierle

Perché si dovrebbe costruire una casa di legno? Per molti aspetti edilizie è necessario che essa abbia componenti o parti strutturali che siano antisismiche e che sono uguali a quelle tradizionali, ma è vero che esse costano di meno. Già questo è un elemento che va ad interessare direttamente gli utenti che hanno intenzione di spendere del denaro da investimento.

Tra i vantaggi principali c’è quello di avere a che fare con una situazione che propone una riduzione dei costi di costruzione, ma dove poi si ha una supervalutazione, oltre il 20% superiore a quello delle case tradizionali. Dunque è un investimento che è sicuro e che permette di avere degli immobili di tutto rispetto.

Le case in legno sono isolate termicamente e acusticamente in modo naturale, dunque non hanno bisogno di lavori che sono isolanti termici. Esso è molto resistente e questo prova che le case di questo materiale arrivano addirittura a 60 anni senza bisogno di manutenzioni. Un tempo molto lungo se si pensa che le strutture classiche in cemento e mattoni arrivano massimo a 70 anni.

Sono totalmente antisismiche, non soffrono di problemi edilizie come la creazione di crepe o movimenti dati dalle vibrazioni e sono impermeabili oltre a mantenere un ottimo clima. I legni attuali sono poi ignifughi, cioè hanno subito un trattamento che sia quello di resistenza al fuoco e poi contro muffe e insetti.

Costruire una casa richiede poi un lasso di tempo molto basso, in circa 4 mesi avrete già la vostra casa bella che finita. Per case a 2 piani è possibile che si parli di un massimo di 6 mesi di lavoro

Tetti, coperture e pareti in legno

Tra le ristrutturazioni comune che sono eseguite con l’aiuto o la richiesta di ecoincentivi, ritroviamo la necessità di rifare i tetti.

Essi sono parti strutturali di copertura che consentono di avere una massima protezione della casa e di conseguenza hanno bisogno di una ristrutturazione o un rifacimento che sia di buoni materiali, tra i migliori ritroviamo direttamente il legno.

Esso è totalmente isolante termico ed è impermeabile. Aggiungiamo che poi il legno è molto leggero e questo va a beneficio del peso di distribuzione della casa e dell’immobile.