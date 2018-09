Cotral, nella notte brucia un autobus: paura nel paese di Bellegra

Notte di paura nel piccolo paese di Bellegra, nella zona est della provincia di Roma. Un autobus Cotral è infatti andato a fuoco in una delle prime corse, effettuata ancora prima dell’alba.

In fiamme nel centro del paese

A testimoniare l’incidente è stato il Sindaco di Bellegra, Flavio Cera (FdI), che ha postato su Facebook le foto del rogo. Il mezzo è andato a fuoco nel pieno centro di Bellegra, mettendo paura ai residenti e causando notevoli disagi alla circolazione. Per fortuna l’autista si è accorto in tempo di quello che stava per succedere, riuscendo ad evacuare l’autobus prima che le fiamme si propagassero. L’incendio è stato spento nelle prime ore della mattina, e poco dopo Cotral ha mandato una navetta per accompagnare gli utenti alla fermata fuori dal centro del paese. Ha commentato l’episodio Antonello Palmieri, Presidente di Romanuova: “Non è un fenomeno solo romano, quello dei bus che prendono fuoco con i passeggeri a bordo. Succede anche sui pullman del Cotral, come stamani nel centro di Bellegra. Vorremmo capire cosa stia accadendo. Quanti episodi si sono verificati dalla messa in servizio e quali le tipologie bus interessate? Sono state avviate delle inchieste interne? I pendolari, come tutti i cittadini del Lazio, hanno il diritto di sapere. L’auspicio è che l’assessore regionale alla Mobilità sia più loquace della sua collega capitolina e fornisca agli utenti le opportune spiegazioni”.