Covid, 10.638 nuovi casi e 69 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Costante crescita dei casi di coronavirus in Italia. I nuovi dati resi noti dal ministero della Salute parlano di un incremento, rispetto alle 24 ore precedenti, di 10.638 nuovi casi (ieri erano stati 10.172) ma con un numero superiore di tamponi processati, 625.774, determinando un tasso di positività in calo all’1,69%. Lieve decremento dei decessi, 69 (-3).

I guariti sono 5.148, mentre gli attualmente positivi segnano un +5.438 registrando un numero totale pari a 132.513. Lieve crescita anche per i ricoveri nei reparti ordinari: il numero totale segna un numero pari a 4.088 (+28). Crescono anche le terapie intensive, con 503 degenti ospitati (+17) e 55 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 127.922 persone. Sul fronte delle regioni, quella dove si registra un incremento maggiore è la Lombardia (1.705), seguita da Veneto (1.603), e Lazio (1.089).

(ITALPRESS).