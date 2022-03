Covid, i dati di oggi nel Lazio: cresce la curva dei contagi e dei ricoveri ma calano le terapie intensive

Covid, parla D’Amato: ”Oggi nel Lazio su un totale di 82.573 tamponi, si registrano 11.172 nuovi casi positivi (+6.767), sono 14 i decessi ( = ), 1.081 i ricoverati (+12), 72 le terapie intensive (-4) e +7.138 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,5%. I casi a Roma città sono a quota 5.091. Sono state ad oggi rilasciate oltre 10 mila tessere stp di cui circa 7 mila donne e 3 mila maschi. Completato ieri il secondo volo della Guardia di Finanza con team sanitario di ARES 118 e del Bambino Gesù. Sono giunti a Roma 5 pazienti (2 femmine e 3 maschi) di età compresa tra i 3 e i 18 anni con 11 familiari accompagnatori.

Sono ad oggi 81 i bambini ucraini presi in carico dall’ospedale pediatrico dall’inizio della guerra, di cui 21 attualmente ricoverati. Attivi a Roma gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate circa 10.100 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino. L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili.