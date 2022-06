Covid Lazio, 2.700 nuovi casi e 2 morti: i dati di oggi 12 giugno

‘Oggi nel Lazio su un totale di 15.525 tamponi, si registrano 2.700 nuovi casi positivi, sono 2 i decessi, 454 i ricoverati, 29 le terapie intensive e +2.013 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17.3%. I casi a Roma città sono a quota 1.672.’ Così si esprime in una nota l’assessore regionale D’Amato.

: prenotazioni sul portale regionale ( https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home ) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero.