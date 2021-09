Covid Lazio, 404 nuovi positivi: ‘Raggiunte 8 milioni somministrazioni, obiettivo quota 85%’

“Oggi su oltre 7 mila tamponi nel Lazio e oltre 16 mila test antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 404 nuovi casi positivi (-26), sono 43 i casi in meno rispetto a sabato 28 agosto, 8 i decessi compresi i recuperi, 448 i ricoverati (+2), 65 le terapie intensive (-2) e 921 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 204 – ha dichiarato l’Assessore D’Amato rispetto alla situazione Covid odierna – Stasera il Lazio arriverà a 8 milioni di somministrazioni, il 78% della popolazione over 12 ha completato l’iter vaccinale. Un risultato importante analogo a quello di Paesi europei. Obiettivo raggiungere quota 85%.“.

La situazione nelle ASL