Covid Lazio, 543 nuovi casi e zero decessi nelle ultime 24 ore: ecco i dati di oggi

Alessio D’Amato (Ass. Regionale alla Sanità Lazio): «Mantenere alta la guardia»

«Oggi registriamo zero decessi – ha commentato l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato – Calano i casi rispetto a martedì della scorsa settimana (-138) e registriamo un basso tasso di ospedalizzazione. E’ necessario mantenere alta la guardia. In queste ore è stata data disposizione alle Asl per acquisire il fabbisogno dei pediatri di libera scelta per la consegna dei vaccini Pfizer e Moderna per la fascia junior 12-16 anni», ha proseguito D’Amato. «Oggi inauguriamo anche il “Vax & Go”, ovvero il nuovo sistema di vaccinazione last minute all’aeroporto di fiumicino, in collaborazione con ADR, Asl Roma 3 e INMI Lazzaro Spallanzani. L’Aeroporto di Fiumicino è il primo in Europa per questa modalità di somministrazione», ha concluso poi l’Assessore.