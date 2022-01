Covid Lazio, altri 43 morti: 12mila nuovi casi, terapie intensive a quota 196

Covid Lazio, pubblicato poco fa dalla Regione il bollettino odierno con i dati giornalieri. Colpisce senza dubbio il numero dei decessi, ben 43, che tuttavia recupera “notifiche arretrate dei giorni precedenti” come spiegano dalla stessa Regione Lazio. In salita anche il numero assoluto dei contagi, come ormai siamo abituati da giorni, che toccano nuovamente quota 12.000 (12.788 per la precisione). Oltre 1.500 i ricoverati (+65), 196 le terapie intensive (-1) e +3.153 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11% mentre i casi a Roma città sono a quota 5.336.

Il bollettino dalle Asl del Lazio

Vediamo ora i singoli dati comunicati dalle Asl territoriali. La Asl Roma 1 registra 1.972 nuovi casi e 5 decessi nelle ultime 24h. Nel distretto sanitario 2 sfiorano quota 3.000 i nuovi contagi (2.816, 8 decessi) mentre nel terzo l’aumento dei contagi è piuttosto contenuto con un +548 (5 i decessi). Nella Asl Roma 4 sono 863 i nuovi casi mentre 5 purtroppo le vittime. Nel quinto distretto sanitario sono 1.338 i nuovi casi e di nuovo cinque i decessi; nella Asl Roma 6 1.377 i nuovi casi e 6 le vittime.

Venendo al dato delle province si registrano in tutto 3.874 nuovi casi così ripartiti:

Frosinone: 1.103 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Latina: 1.599 i nuovi casi, 5 decessi

Rieti: 484 i nuovi casi, 2 i decessi

Viterbo: 688 i nuovi casi, 1 decesso

Covid Lazio, il confronto con l’11 gennaio 2021

Guardando allo scorso anno, nella medesima giornata, appare evidente la differenza tra 2021 e 2022. L’11 gennaio scorso infatti, con un numero significativamente più basso di positivi (78.881 contro gli attuali 181.353), avevamo nel Lazio 2.887 persone ricoverate in area medica e 321 in terapia intensiva. Oggi sono 1.583 i pazienti non gravi (-1.304) e 196 quelli in terapia intensiva (-125)