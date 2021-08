Covid Lazio: oggi 300 casi a Roma città

“Oggi si registrano 567 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-78), 3 decessi, compresi i recuperi ( = ) i ricoverati sono 466 (+3), le terapie intensive sono 66 (+1). I casi a Roma città sono a quota 300. Oggi e domani all’Hub la Vela la due giorni Open Day Junior “Torniamo allo stadio, vacciniamoci!” L’iniziativa è promossa dal Policlinico Tor Vergata – Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la AS Roma e la SS Lazio, per promuovere la vaccinazione e per tornare in sicurezza allo stadio. “ Queste le parole di D’Amato rispetto alla situazione odierna.

