Covid, Moratti: “Lombardia continuerà a essere in zona bianca”

“All’Istituto superiore di sanità ci viene confermato che per

le prossime settimane continueremo a essere in ‘zona bianca’,

perché non supereremo le due soglie per le terapie intensive e

per l’ospedalizzazione. Il contagio comunque è risalito”. Lo ha

detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione

Lombardia Letizia Moratti. fmo/pc/gtr