Covid oggi, i dati del Lazio: calano i positivi ma aumentano i decessi

Oggi nel Lazio su un totale di 58.136 tamponi, si registrano 6.615 nuovi casi positivi (-4.918), sono 29 i decessi, compresi recuperi di mancate notifiche (+22), 2.145 i ricoverati (-1), 206 le terapie intensive (+2) e +11.631 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.865. lavori in corso con ACOI (associazione chirurghi ospedalieri) per il recupero degli interventi chirurgici. Nel 2021 sono stati complessivamente 210 mila gli interventi chirurgici: + 9mila rispetto al 2020 e – 20mila rispetto al 2019. L’obiettivo nel 2022 è quello di tornare ai livelli della pre-pandemia. Chiesto ai direttori generali delle asl e delle aziende ospedaliere di fare un piano straordinario di attività di screening oncologici (mammella, colon retto e cervice uterina): nel 2021 sono stati + 80mila rispetto al 2020, ma ancora indietro rispetto al 2019. Gli screening sono sicuri e gratuiti. L’invito e’ quello di non rimandare per paura del covid.

La situazione nelle ASL

Asl Roma 1: sono 1.627 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.126 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.112 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 331 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 615 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 687 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. La situazione nelle province Nelle province si registrano 1.117 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 267 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 529 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 45 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 276 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Covid oggi, altre informazioni Superati i 12,7 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,4 milioni di dosi booster effettuate. Superato il 72% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 125 mila i bambini con prima dose. Si è svolto oggi un incontro con l’Ufficio scolastico regionale e l’Associazione nazionale presidi per migliorare la collaborazione tra le scuole e le Asl in attesa del nuovo decreto nazionale che, auspichiamo, possa notevolmente semplificare le procedure. Effettuate ieri oltre 38mila somministrazioni di Vaccino, il 13% in più del target della struttura commissariale. Si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento. Somministrate oltre 1 milioni e 223 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 370 mila vaccini antinfluenzali ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 444 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.