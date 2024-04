Crac emittente televisiva Roma Uno: assolto Fabrizio Coscione

Il Tribunale di Roma si è espresso a fine marzo sul caso riguardante il fallimento dell’emittente televisiva Roma Uno. Tra le persone coinvolte nella vicenda c’era anche Fabrizio Coscione, menzionato dalla nostra testata in alcuni articoli. Pubblichiamo pertanto, dando medesimo risalto alla notizia, gli aggiornamenti e gli esiti del procedimento considerando che l’imprenditore è stato assolto.

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il sottoscritto Coscione Fabrizio, a seguito della pubblicazione avvenuta sul Vostro quotidiano dell’articolo avente ad oggetto una presunta bancarotta fraudolenta per il crac della emittente televisiva Roma Uno imputata allo scrivente, rappresenta quanto segue. In data 21 marzo 2024 il Tribunale di Roma 9^ Sezione Penale con Sentenza pronunciata in composizione collegiale, proprio all’esito del processo per bancarotta originato dal fallimento della Società Roma Uno, così statuiva “Visto l’art. 530 c.p.p. assolve Coscione Fabrizio dal reato rispettivamente ascritto perché il fatto non sussiste”.

“Dal dispositivo della Sentenza su citato si evince chiaramente la mia completa assoluzione nel processo suddetto per il reato di bancarotta. Vi chiedo pertanto di voler provvedere all’aggiornamento di quanto riportato nella notizia originariamente pubblicata a mio carico e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui l’aggiornamento si riferisce”.

“Ciò anche alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte la quale con Sentenza n. 6806 del 07/03/2023 ha statuito espressamente che “a richiesta dell’interessato le testate giornalistiche hanno l’obbligo di aggiornare le vicende giudiziarie sulle quali hanno scritto articoli”.