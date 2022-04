Disegnare e creare dei gioielli è un’arte orafa antichissima che nasce dai fabbri che erano in grado di lavorare i metalli. Tramite una serie di interventi, di lavorazioni con gli strumenti adatti e dei laboratori con le giuste fornaci, è possibile creare dei gioielli complessi.

Oggi sono in pochi i laboratori che si propongono come artigiani orafi, ma è vero che negli ultimi tempi sta tornando di moda sia la richiesta del gioiello personalizzato che quello di avere a che fare con una propria linea di gioielli. Coloro che hanno dei laboratori di solito hanno perfino dei negozi di gioielleria che utilizzano proprio per la vendita della propria linea di gioielli.

Ovviamente i costi possono presentarsi maggiori, rispetto al classico gioiello venduto e prodotto in scala industriale, perché comunque si parla di un lavoro manuale che potrebbe essere unico nel suo genere. Tuttavia il valore economico del gioiello sarà poi rivalutato perché si prende in considerazione perfino la qualità data da parte del lavoro manuale.

Non a casa, quando si acquistano queste tipologie di accessori c’è sempre una descrizione chiara della lavorazione oltre che per quanto riguarda la bellezza unica nel suo genere.

Disegno del gioiello

La Creazione gioielli parte da un semplice disegno che poi tanto semplice non è. Prima di diventare degli artigiani orafi, si seguono degli studi artistici. I licei artistici infatti permettono di avere poi un sostegno delle tecniche di lavorazione dei metalli negli ultimi due anni.

Il disegno prende in considerazione l’effetto finale che si desidera, ma non va dimenticato che si deve poi disegnare, studiare e sviluppare la parte meccanica. Per esempio la creazione di orecchini vuol dire che si deve avere una chiusura per quando essi vengono indossati. Parlando poi di un materiale o pietra preziosa, è fondamentale che si faccia attenzione ad una chiusura che sia poi particolarmente resistente.

La lavorazione deve essere ben disegnata perché il disegno finale e l’incastonatura di eventuali pietre preziosedeve essere in grado di sostenere sia il tempo, ma poi di non far perdere le pietre usate.

Se c’è la presenza di un diamante di diversi carati, avere poi la perdita della pietra indica una perdita economica importante. Dunque perfino la tipologia di incastonatura viene disegnata in modo tecnico.

Scegliere i metalli e le pietre preziose

Un cliente che ha intenzione di farsi creare un proprio gioiello ha il vantaggio di avere un accessorio unico nel suo genere, molto bello, che nasce da un suo progetto o desiderio, ma soprattutto è possibile avere i metalli e le pietre preziose che si desiderano.

Di solito gli orafi che hanno dei laboratori e che offrono questo servizio, propongono perfino delle pietre, che magari posseggono e che si sposano con il disegno deciso dal cliente.

In base a quel che si vuole spendere si investe nei metalli preziosi, lavorati in modo da valorizzare il gioiello, e nell’incastonatura delle pietre preziose, anche di grande valore economico.

Il disegno consente poi di fare delle modifiche prima ancora di iniziare a mettere mano al metallo.