Cremazione nello stesso Comune

La cremazione sta diventando una richiesta comune per i cari estinti che permettono di avere un rito funebre degno, ma con la scelta di quale sarà poi il destino del defunto.

Attualmente si ha un’altra visione della cremazione, dopo che il Papa ha dichiarato che questa procedura non è assolutamente contro la religione cristiana. Anzi la cremazione è una soluzione per molti versi economica, ma che limita poi i problemi che si hanno negli anni avvenire per la gestione della bara.

Non è un pensiero piacevole quello di pensare alla morte, ma è vero che tanti utenti prendono la decisione di fare una cremazione quando sono in vita, svolgendo poi le pratiche che sono utili per confermare tale decisione.

Tra l’altro in tanti Comuni e città, che hanno seri problemi di gestione dei cimiteri oltre ad avere dei costi alti per i luoghi di sepoltura e per i loculi, spesso si ritrovano a dover fare delle scelte che dirigono gli utenti verso la cremazione. Purtroppo gestire un cimitero ha un costo alto. Considerando poi la densità di abitanti di una città, c’è il rischio che sia i cimiteri esistenti che quelli che sono in fase di espansione, non possono poi dare la sepoltura alle bare.

Ecco che allora si dovrebbe optare per la scelta di una cremazione, almeno per avere una degna gestione dei cari estinti.

Velocizzazione delle pratiche per la cremazione

Parlando di cremazione notiamo che è possibile fare delle pratiche veloci. Infatti c’è una riduzione importante degli iter burocratici perché non ci sono poi obblighi di inumazione o tumulazione della bara. Negli anni non ci si ritrova a dover comprare o pagare alte somme per avere un posto tombale o per la concessione di un loculo. Si potrà fare comunque un funerale con rito in chiesa, ma senza dover avere delle spese aggiuntive.

Le pratiche per gli iter burocratici sono velocizzate perché le pompe funebri si occupano di tutto. Sia delle autorizzazioni che sono necessarie per far cremare un cadavere, ma perfino per un acquisto di un loculo per urne, che è economico, oppure decidersi nella dispersione delle ceneri.

Ovviamente gli utenti che non sono a conoscenza di come comportarsi, si devono affidare ad un’agenzia funebre in modo da avere una Cremazione nello stesso comune di residenza del defunto.

Scegliere tra dispersione ceneri, conservazione o loculo

La scelta che si potrebbe fare per le ceneri di un corpo che è stato cremato sono tre, vale a dire quelle della dispersione, conservazione in casa propria o in altro ambiente chiuso, ma anche acquistare un loculo. Quest’ultimo ha un costo minore rispetto a quelli che si utilizzano per le bare, perché si hanno poi degli spazi ridotti per la conservazione dell’urna.

La dispersione viene concessa solo in ambienti e giardini della memoria messi a disposizione da parte del Comune. Ci sono comunque delle documentazioni che si devono avere perché si deve avere la certezza di non fare una dispersione che avvenga poi in luoghi dove si rischia di inquinare degli ambienti esterni.