Il 16 febbraio, a Pomezia, sarà come ascoltare la voce delle oltre 5.000 donne italiane e svizzere che hanno scoperto la rivoluzione dell’anti-age naturale senza bisturi.

Finalmente, l’esperienza e i risultati di bellezza e benessere di queste 5.000 meravigliose donne verranno raccontati da Claudia Cicchetti, Anti-age Specialist formata dall’Academy Marco Post di Lugano. Il 16 febbraio a Pomezia, arriva l’evento Marco Post dell’anno.

Un evento gratuito ma con posti limitati per scoprire:

l’unico approccio anti-age senza bisturi completo e, soprattutto, facile da adattare ai tanti impegni delle nostre giornate, per ottenere risultati estetici e di benessere naturali e duraturi;

consigli pratici che le partecipanti potranno seguire subito tornate a casa;

come valutare le tantissime soluzioni estetiche sponsorizzate su internet.

Infatti, durante l’evento “10 Anni più Giovane a Pomezia”, verrà finalmente svelato ogni dettaglio del Metodo Anti-age Senza Bisturi, ideato, in oltre 15 anni di ricerca, dal comitato scientifico Marco Post, composto da Medici Nutrizionisti, Specialiste Anti.age, Personal Trainer e Ingegneri Biomeccanici.

L’unico metodo di ringiovanimento naturale e senza interventi invasivi con il quale eliminare le vere cause degli inestetismi e riattivare l’innata capacità di rigenerazione del nostro corpo, grazie al ricondizionamento del DNA e alla semplice adozione di un nuovo stile di vita.

Per garantirti uno dei pochi posti a disposizione e partecipare gratuitamente all’evento, visita il centro Marco Post di Pomezia in Via Cicerone 11 o chiama il 3343707148.