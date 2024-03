100 parchi per Roma, l’appello da Villaggio Prenestino: “Inserire anche Torricella Sicura e Rocca di Cambio nel progetto”

L’associazione CdQ Villaggio Prenestino chiede una modifica del progetto “100 parchi per Roma”, per inserire due aree del suo quartiere.

I Comitati di Quartiere già sollecitano il Comune per rivedere il progetto “100 parchi di Roma“, che porterà alla riqualificazione di alcuni spazi verdi nel territorio della Capitale. Il sollecito arriva dall’Associazione CdQ Villaggio Prenestino, che ha chiesto in una propria lettera destinata al sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora Alfonsi, di aggiungere alla lista delle aree verdi da riqualificare anche due spazi legati al loro territorio.

La richiesta di modifica al progetto “100 parchi per Roma”

L’associazione del Villaggio Prenestino, attraverso la penna del presidente Umberto Favero, ha chiesto d’inserire nella lista due aree verdi della zona, rintracciabili nei parchi di via Torricella Sicura e di via Rocca di Cambio. Dopotutto, dei 21 progetti annunciati dalla realtà di Roma Capitale, nel VI Municipio sembra che gli interventi verranno effettuati solamente su un’area verde del territorio de “Le Torri”.

La necessità d’intervenire sui parchi del Villaggio Prenestino

Oggi la zona di Villaggio Prenestino supera i 3 mila abitanti, in una zona che peraltro conta 15 parchi. Aree verdi che vennero aperte, nell’arco degli ultimi 25 anni, dai vari costruttori in alternativa al pagamento degli oneri concessori. Spazi naturali che però, negli ultimi due decenni, sono diventati siti famosi per lo stato d’abbandono, dove il degrado e l’assenza di manutenzione sono diventati il tratto caratterizzante di queste aree.

Le richieste dell’associazione di Villaggio Prenestino

L’associazione di Villaggio Prenestino, con diverse lettere inviate al Campidoglio negli ultimi anni, ha chiesto numerose volte degli interventi risolutivi su questi spazi. La richiesta d’inserire gli spazi verdi di Torricella Sicura e Rocca di Cambio nel progetto capitolino dei “100 parchi per Roma”, potrebbe portare a una tanto sperata riqualificazione di queste aree. Serve però l’azione del Comune di Roma, che dovrebbe cambiare leggermente la stilla delle aree verdi dove comincerà i lavori, favorendo in questo caso le due aree evidenziate nel VI Municipio.