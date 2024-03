1000 euro, ti pagano per assaggiare il burritos: aperte le candidature | Come funziona

Ti pagano 1000 euro per assaggiare degli squisiti burritos: ecco l’offerta di lavoro dei sogni per gli amanti di cucina messicana.

In Italia si possono guadagnare 1000 euro solo per mangiare? Assolutamente sì, con l’ultima offerta arrivata nel Bel Paese, e in particolare a Roma. Una nota multinazionale specializzata nella vendita di burritos starebbe cercando assaggiatori, proponendogli una cifra riguardevole solo per assaggiare le proprie prelibatezze. L’idea arriva proprio da un ristorante messicano, che ha intenzione nei prossimi anni di portare il proprio menù anche nello Stivale.

1000 euro per assaggiare i burritos: ecco l’offerta di lavoro

L’offerta di lavoro sicuramente riempie il cuore degli amanti della cucina messicana e in particolare dei burritos, i famosi involtini di tortilla che all’interno possono contenere condimenti di carne, formaggio, fagioli e salse tipiche della cucina centramericana. Gli aspiranti assaggiatori dovranno mandare una domanda per partecipare alla selezione, poiché la multinazionale scegliere criteriosamente i proprio futuri dipendenti.

Assaggiatore di burritos: le qualità richieste all’aspirante lavoratore

Non tutti possono svolgere questo lavoro, come specificato anche dalla realtà legata alla sfera della ristorazione. Chi vuole partecipare all’offerta di lavoro, deve aver compiuto almeno 18 anni e soprattutto conoscere perfettamente l’inglese. Inoltre, gli aspiranti assaggiatori devono avere dimestichezza con la cucina. Devono avere la propensione verso la sfera del cibo e la ristorazione, la curiosità per scoprire nuovi sapori estranei all’arte culinaria italiana e saper utilizzare bene i social media. Questi saranno piattaforme molto utilizzate dai futuri assaggiatori, poiché scriveranno le loro recensioni proprio su questi canali.

In cosa consiste questo particolare lavoro

Chi verrà assunto come “assaggiatore di burritos“, almeno una volta alla settimana dovrà recarsi ai ristoranti messicani della catena. Qui il contratto prevede che dovrà ordinare un burritos, assaggiarlo e poi recensirlo per il mondo dei social media. Una valutazione approfondita dovrà essere, considerato come si dovrà parlare di qualità del piatto, il gusto al palato, l’impiattamento e soprattuttoil rapporto tra la qualità e il prezzo.

La dimensione social di questo lavoro

Come accennato precedentemente, questo lavoro agisce a stretto contatto con il mondo dei social media. Finita la degustazione del singolo burritos, l’assaggiatore è tenuto a compilare un questionario online, oltre a pubblicare una foto o un reels con il piatto assaggiato sui propri canali social. Pubblicazione che vedono un obbligo editoriale: utilizzare all’interno dei singoli post l’hashtag #BurritoTester.

Il contratto per assaggiatori di burritos

Il contratto con la catena di ristorazione spagnola durerà sei mesi per questo lavoro, coprendo il periodo dell’Estate tra il mese d’Aprile e Settembre 2024. L’assaggiatore guadagnerà 1000 euro al mese per la propria mansione, oltre i rimborsi spese derivanti dagli spostamenti per i trasporti e i pasti. Le domande dovranno essere mandate all’emai burritostester@texmex.com, entro domenica 31 marzo 20124.