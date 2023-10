2 Novembre, Papa Francesco in visita al Cimitero militare di guerra di Testaccio: cambio di viabilità e chiusura al traffico

Papa Francesco visiterà il Cimitero militare di guerra di Testaccio, a Roma, in occasione della commemorazione dei defunti. L’appuntamento è previsto per giovedì 2 novembre alle 9:15. Per esigenze di ordine pubblico, saranno in vigore divieti di sosta in via Zabaglia e via Monte Testaccio. Il Cimitero militare di guerra di Testaccio è il luogo di sepoltura di circa 20.000 soldati italiani e stranieri che hanno perso la vita durante la prima e la seconda guerra mondiale.

Commemorazione dei defunti a Roma: Papa Francesco in visita a Testaccio

Papa Francesco ha sempre ricordato con grande rispetto e compassione i caduti in guerra. In occasione della visita al Cimitero militare di guerra di Testaccio, il Pontefice si unirà in preghiera alle famiglie dei defunti e renderà omaggio al loro sacrificio. Per garantire la piena sicurezza della zona vista la visita del Santo Padre nel quadrante Ostiense e centro storico, la zona verrà blindata e si metterà in piedi un vistoso cambio della viabilità.

I divieti di sosta per il 2 Novembre nella zona di Testaccio

Per consentire lo svolgimento della visita del Papa, saranno in vigore i seguenti divieti di sosta:

In via Zabaglia, nel tratto compreso tra via Monte Testaccio e via Galvani, dalle 7:00 alle 13:00 di giovedì 2 novembre.

In via Monte Testaccio, nel tratto compreso tra via Zabaglia e via Zabaglia Vecchia, dalle 7:00 alle 13:00 di giovedì 2 novembre.

I veicoli in sosta in tali aree saranno rimossi.

Come arrivare al Cimitero di Guerra di Testaccio per la Giornata di Commemorazione ai Defunti

Il Cimitero militare di guerra di Testaccio è raggiungibile con i mezzi pubblici:

Autobus: linee 23, 44, 75, 83, 85, 175, 280

Metropolitana: linea B, fermata Piramide

Treno: linea FR1, fermata Roma Ostiense

In auto, il cimitero è raggiungibile da via Zabaglia. Oltretutto, risulta facile da raggiungere con la macchina percorrendo la via Ostiense (da Ostia), la Laurentina (dall’Eur), la Cristoforo Colombo e viale Marconi (da Monteverde e XI Municipio).

Foto: Monnoroma