87enne disabile resta bloccata in casa senza cena: arrivano i poliziotti e cucinano per lei

Gaeta, non riuscendo a contattare i figli si è trovata sola, impaurita e ansiosa. Aveva bisogno di un mano per preparare la cena perché data la sua patologia alle mani non può cucinare autonomamente. Ha pensato quindi di chiamare le uniche persone di cui si fida e che potevano darle una mano: i poliziotti. Improvvisandosi per una sera chef secondo le dritte della signora, gli agenti si sono assicurati che la donna stesse bene regalandole una serata commovente e indimenticabile.

La richiesta di aiuto ai poliziotti

Erano circa le 21:00 quando la Centrale Operativa del 118 ha allertato il Commissariato P.S di Gaeta per verificare una richiesta di aiuto. Una donna anziana aveva chiamato perché si trovava sola e aveva bisogno di aiuto. Spaventata, ha spiegato che i figli non arrivavano e non riusciva in alcun modo a chiamarli e non poteva cenare.

La volante è subito precipitata nell’abitazione della signora, la quale pur essendo abbastanza autosufficiente ha una patologia che non le permette il completo uso delle mani.

Gli agenti diventano chef per una sera

Capendo che non era necessario richiedere l’intervento di personale sanitario, gli agenti hanno pensato bene di mettersi ai fornelli e di ascoltare tutte le indicazioni e i desideri della signora per prepararle una buonissima cena.

Si sono messi poi in contatto con la figlia, la quale rientrando da lavoro nella capitale stava raggiungendo l’abitazione della madre giusto in tempo per assisterla durante la consumazione del pasto preparato dal poliziotto.

Leggi anche: Bimbi terrorizzati dalla maestra, adesso rischia anche la preside: ‘Sapeva e non interveniva’