St.Patrick’s Day a Roma, dove festeggiare San Patrizio: gli eventi in programma dal 17 al 19 marzo 2023

Cosa fare a Roma per il giorno di San Patrizio? Se siete a corto di idee non preoccupatevi, in questo articolo abbiamo raccolto per voi qualche utile consiglio che vi permetterà di immergervi a 360° nella tipica atmosfera irlandese pur restando nella Capitale. Ad esempio, dal 17 al 19 marzo al Ragusa Off, in via Tuscolana 179 ci sarà un evento davvero imperdibile e molti altri ne sono in programma, per un intero fine settimana dove tutti coloro che lo desiderano potranno respirare ed assaporare la tradizione legata al St.Patrick’s Day.

Il St.Patrick’s Day al Ragusa Off

Il Roma Beer Festival si terrà dal 17 al 19 marzo presso il Ragusa Off di via Tuscolana 179. In quest’occasione i partecipanti potranno immergersi nella tipica atmosfera irlandese legata alla festività di San Patrizio. Per l’intero fine settimana sarà possibile gustare le tipiche irlandesi, una su tutte la Guiness che in questa occasione non lesinerà ai partecipanti doni di gadget. Ma non solo birra. Nel corso del fine settimana dedicato al giorno di San Patrizio non mancherà la musica tipica. In particolare, i gruppi musicali che si esibiranno saranno i seguenti: Trichorde, Che ne sanno i 2000, Chridhe, Contromano, The Foggy Brew, Protection e Gens d’Ys Accademia Danze Irlandesi che curerà i balli tipici ed i workshop. Un evento al quale nemmeno i più piccolo si annoieranno. Prevista, infatti, per loro una vasta area kids con laboratori e degustazioni. Ricordiamo, infine, che l’ingresso al Roma Beer Festival sarà gratuito per tutto il fine settimana mentre l’acquisto di birra e cibo verrà effettuato con i gettoni – uno di essi vale due euro – della manifestazione.

Le serate in musica e le degustazioni

Continuando la nostra rassegna di cosa fare a Roma il giorno di San Patrizio segnaliamo il pub birreria Fusto, in zona Monti. Qui a partire dalle ore 20 è prevista una session di musica tradizionale irlandese oltre a ballads song con la That’s All Folk! Band. Non mancherà, ovviamente, la degustazione di birre tipiche, una su tutte la Guiness. Segnaliamo ancora la serata musicale prevista per il prossimo 17 marzo “Red Light – St.Patrick’s Night” da Defrag. Qui i visitatori saranno intrattenuti con della musica Irish e celtica, il divertimento è assicurato. Come non assaggiare poi lo speciale panino pensato e creato proprio per la festa di San Patrizio al Doppio – Hamburger & Wine Bar? La data da segnare in agenda è quella del prossimo 17 marzo.