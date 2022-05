A dorso del pony per le vie di Roma: associazione ambientalista sporge denuncia

Si muove qualcosa in merito a quanto accaduto a Roma nei giorni scorsi dove un uomo è stato immortalato – e le immagini hanno subito fatto il giro del web – mentre cavalcava un pony. Da quanto ricostruito l’uomo avrebbe costretto il povero animale a percorrere distanze notevoli per di più frustandolo. Adesso però un’associazione ambientalista si è attivata sporgendo denuncia.

Cavalca un pony per tutta Roma, sporta denuncia

La LNDC Animal Protection ha dato infatti comunicazione di aver attivato il proprio staff legale per denunciare l’uomo che, lo scorso week end, ha cavalcato un piccolo pony lungo le vie di Roma per tutto il giorno, frustandolo e calciandolo fino quasi a farlo collassare, davanti agli occhi attoniti dei cittadini. Si stima che, incrociando le varie testimonianze e segnalazioni, abbia percorso almeno 10km. E così in altri giorni in barba alle sofferenza del pony.

L’appello

Spiega la Presidente della LNDC Piera Rosati:

«Al momento abbiamo sporto denuncia contro ignoti. Chiediamo a chiunque abbia notizie o indicazioni di contattarci, anche in forma anonima scrivendo ad avvocato@legadelcane.org, o di chiamare la Polizia locale. Si tratta di uomo violento e privo di empatia, che ha portato allo stremo questo piccolo e indifeso animale e che potrà certamente ripetere un comportamento analogo verso altri animali o essere violento anche con altre persone»

Chi è l’uomo proprietario dell’animale

Ma chi è questa persona? Come raccontato nel nostro precedente articolo si tratterebbe di un cittadino romeno proprietario di un’azienda agricola, ancora a piede libero. Secondo quanto ricostruito l’uomo è stato avvistato più volte e in diverse zone di Roma facendo così crescere i timori per la povera bestiola.

Gli ultimi avvistamenti del pony a Roma

Le ultime notizie in nostro possesso posizionano questo spregevole individuo lungo Via di Pietralata, Tiburtino, Santa Maria del Soccorso, via di Tor Cervara. Fino all’ultimo video che lo ritrae, ancora una volta con il pony (e non certo al suo fianco), a San Basilio. Contribuendo ad alimentare l’astio dei cittadini nei suoi confronti.