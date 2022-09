A Fiumicino la pizza più buona: Tre Spicchi Gambero Rosso per la Pizzeria Clementina

La pizza migliore? E’ a Fiumicino. Lo dice il Gambero Rosso, che ha premiato la Pizzeria Clementina con gli ambitissimi Tre Spicchi, massimo riconoscimento per la prestigiosa guida Pizzerie d’Italia 2023, ottenendo ben 92 punti. Un risultato sorprendente per il pizzaiolo Luca Pezzetta, che ha aperto il suo locale in via della Torre Clementina lo scorso dicembre, insieme a Jacopo Rocchi.

La “pizza consapevole”

Il merito del premio va senz’altro al progetto di Pezzetta, caratterizzato da una selezione quotidiana delle materie prime all’asta del pesce di Fiumicino e presso le aziende del territorio circostante. Quella di Clementina è “una pizza consapevole” anche per le tecniche utilizzate con gli impasti e il grande lavoro con i lieviti e sulla filiera del grano.

In questi ultimi mesi, Pezzetta si è dedicato alla produzione dei suoi “salumi di mare”, preparati con il pesce fresco locale: una linea realizzata attraverso la stagionatura e la frollatura del pescato. Si tratta di prodotti artigianali di rilievo, come le salsicce di tonno rosso, il prosciutto di ricciola, la pancetta di tonno e il lonzino di alalunga.

Un lavoro, quello di Luca Pezzetta, che si inserisce perfettamente nel progetto di Periferia Iodata, l’associazione no-profit di cui fa parte, nata a Fiumicino nel 2021 da un gruppo di ristoratori per tutelare e promuovere il patrimonio enogastronomico e la cultura agroalimentare locale.

Gli elogi dell’amministrazione comunale

“Lo avevamo detto a dicembre al debutto di Clementina e lo ribadiamo ora, in occasione di questo importante riconoscimento: Luca Pezzetta è un’altra straordinaria eccellenza del nostro territorio e siamo orgogliosi del suo ritorno a Fiumicino – ha dichiarato il vicesindaco del Comune Ezio Di Genesio Pagliuca –. Sapevamo che avrebbe lasciato il segno anche sul litorale, dove la buona cucina è sempre stata una certezza per i palati più esigenti. Con Pezzetta la pizza eleva il suo rango e, senza artifizi o infingimenti, conquista il suo posto tra le pietanze migliori, completando un’offerta già molto qualificata per Fiumicino”.

“I Tre Spicchi di Pezzetta sono per noi un ulteriore fiore all’occhiello – aggiunge l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli -. Si aggiungono alla conferma delle Tre Rotelle per Sancho, altra eccellenza del territorio la cui pizza Marinara con alici fresche ha di recente ottenuto anche il marchio De.C.O del Comune di Fiumicino”.

“Sia Pezzetta sia Sancho, inoltre, fanno parte di Periferia Iodata, che raccoglie alcune tra le migliori offerte gastronomiche del nostro territorio. Fiumicino – concludono Di Genesio Pagliuca e Antonelli – si conferma un territorio che cresce in termini attrattivi, produttivi e di qualità. A Pizzeria Clementina e a Sancho vanno i nostri complimenti, certi che il loro successo farà da stimolo anche per altre realtà che operano in città”.