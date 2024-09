A Ostia non si dorme più, urla e schiamazzi nella notte a via delle Azzorre: residenti scrivono a Falconi

La situazione di via delle Azzorre, a Ostia, sembra non vedere fine. Proseguono le scene di degrado sulla strada a pochi passi dall’incrocio con via dell’Appagliatore, coi residenti che non riuscirebbero più a chiudere occhio per i continui schiamazzi e le urla di giovanissimi. Al centro delle polemiche sarebbero finite le tre attività commerciali notturne sulla strada, con alcuni clienti che si sarebbero distinti con comportamenti sopra le righe e atteggiamenti altamente chiassosi.

Urla e schiamazzi nella notte a Ostia: la vicenda di via delle Azzorre arriva in X Municipio

La vicenda è stata ripresa in queste ore dal consigliere Giuseppe Conforzi (Capogruppo di Fratelli d’Italia in X Municipio di Roma Capitale), contattato da diversi residenti che vivono tra i civici “368” e “402” di via delle Azzorre. L’eletto ha scritto una lettera al presidente Mario Falconi e l’assessore Antonio Caliendo, chiedendo di monitorare la situazione che si sta consumando ormai ogni notte in questo quadrante di Ostia Ponente.

Un fenomeno che si starebbe inasprendo con il passare delle settimane, portando anche gli amministratori dei condomini di quella zona a interessarsi di questo grave disagio. Dopotutto già sono avvenuti forti contrasti tra i residenti, che affacciano sulla strada, e soggetti che urlano in piena notte sotto i loro balconi: redarguiti dai condomini, i giovanissimi avrebbero reagito con dispetti di vario genere e aumentato il frastuono nella zona. Si va dai citofoni fatti suonare in piena notte, a urla o rombi di motori di automobili e motociclette. Una situazione tutt’altro che vivibile, come evidenziato anche dai residenti ormai esausti da tutto ciò.

La richiesta alla Polizia Locale di Roma Capitale

Conforzi prova a guardare al restauro di un rapporto sereno tra residenti ed esercenti commerciali, soprattutto non facendo cadere il fatto sulla gogna al commerciante, che sulla vicenda non ha colpe. Al Comune di Roma viene chiesta una maggiore presenza della Polizia Locale su via delle Azzorre nelle ore notturne, magari con maggiori passaggi dei vigili proprio davanti alle attività commerciali: un’iniziativa che disincentiverebbe i casi di malamovida in quel quadrante e aiuterebbe a neutralizzare i rumori molesti durante le ore notturne.