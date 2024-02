A Roma l’evento che celebra la storia della Garbatella: ecco quando si svolgerà

“Buon compleanno Garbatella”, l’evento storico e culturale che celebra la fondazione del quartiere: ecco quando si svolgerà.

“Buon compleanno Garbatella“, l’evento culturale che celebra l’anniversario legato alla fondazione dello storico quartiere romano che affaccia sulla via Ostiense. La manifestazione arriva alla XXV edizione in questo 2024, ricordando la trasformazione di questo quadrante cittadino da realtà periferica di Roma a meta di turismo grazie anche a iconici prodotti cinetelevisivi.

Buon compleanno Garbatella: cosa si celebra

Il quartiere venne fondato il 18 febbraio del 1920, quanto all’interno di questo quadrante cittadino venne posata la “prima pietra” che avrebbe dato origine a uno dei quartieri più iconici della cultura popolare romana. La manifestazione di “Buon compleanno Garbatella” nasce nel 1999, in un percorso storico e artistico che prova a raccontare la mutazione del tessuto sociale e culturale di questo quartiere.

Gli organizzatori dell’evento culturale

L’evento prende piede da 25 anni grazie all’impegno dell’Associazione ITACA, ma soprattutto della signora Simonetta Greco, ovvero una delle personalità storiche di questo quartiere all’interno dell’VIII Municipio di Roma. La filosofia della Garbatella è quella di un patrimonio culturale condiviso e che volge all’espressione di comunità, con eventi artistici creati con un legame multidisciplinare di più mondi artistici.

L’attesa in “Buon compleanno Garbatella”

Il tema scelto quest’anno per la manifestazione culturale è quello dell’attesa. La sospensione tra passato, presente e futuro, in un’attesa personale o collettiva che sembra tenere tutti sospesi e alla ricerca di risposte che forse solamente andando avanti nel tempo compariranno. L’attesa, nell’animo umano, diventa un momento importante di riflessione per la persona, per gli obiettivi da percorrere e soprattutto per le comunità cittadine: attimi per riflettere sulle vicende del nostro tempo e magari pensare a innovazioni per il nostro quartiere.

Il calendario di “Buon compleanno Garbatella”

Come spiegato dagli organizzatori dell’evento, “Buon Garbatella” si svolgerà dal 16 al 25 febbraio 2024. Questi sono gli appuntamenti in programma nella manifestazione.

All’archivio Flamini venerdì 16 febbraio (h 16) si svolgerà l’evento “Garbatella – Una storia infinita 1920-2023“. L’evento racconterà il quartiere attraverso l’utilizzo di immagini che riprendo la ricerca storica e di costume di questa zona. Questo attraverso il progetto “Ricordi nel cassetto”, che dal 2010 raccoglie le testimonianze inedite dei residenti di chi visse questo quartiere.

Organizzata dall’associazione ITACA, si svolgerà la visita guidata “Garbatella e le sue origini storiche“. Lo scrittore e ricercatore Mario Savelli porterà i partecipanti nei luoghi dove si sono svolti gli accademinti che hanno dato vita a questo quartiere.

Seguiranno poi il Premio Mariotti, consegnato quest’anno all’associazione Moby Dick, il flash mob di danze greche “Garbatella core de’Roma occhi der Monno“, la mostra di pittura di Enzo Campioni, la presentazione dei libri “Rosso Romano” di Nicoletta Latteri e “Lettera di sola andata” di Diana Tumbarello. La manifestazione si concluderà con l’esposizione di modellismo ferroviario “Bimbi di ogni età“, che si svolgerà l’ASD La Tartaruga.