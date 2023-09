Abbattono gli alberi per creare l’isola pedonale al Trullo: le proteste non fermano il taglio degli olmi

Dopo circa un anno dagli ultimi abbattimenti tornano le transenne e le motoseghe. Altri olmi abbattuti su viale Ventimiglia nell’area sud-ovest di Roma più precisamente nel quartiere del Trullo, appartenente al municipio XI. Presente sul posto il consigliere comunale M5s Daniele Diaco il quale sostiene che si tratterebbe di alberi sani e che quindi non ci siano gli estremi per abbatterli. Accusando nel contempo l’amministrazione in carica di non avere adeguata attenzione per le aree verdi della Capitale.

La diffida del 4 agosto

Il 4 agosto scorso l’associazione nazionale l’Altritalia Ambiente ha presentato una diffida in difesa di 9 olmi siberiani. L’associazione si è impegnata ad affidare il controllo e la perizia degli alberi a diversi studi tecnici agroforestali, al fine di accertare la buona salute delle piante. Ciò al fine di smentire la tesi dell’amministrazione in riferimento ad una potenziale infezione in corso. Contrariamente all’interesse del Municipio XI che andava in direzione della loro sostituzione.

Il nuovo progetto non apprezzato dagli attivisti

Il progetto di sostituzione non è stato gradito dagli attivisti di l’Altritalia Ambiente che contestano al Comune il disinteresse al fine di trovare una soluzione per evitare l’abbattimento degli olmi. La pavimentazione, da progetto, sarebbe più bassa rispetto alla vecchia e questo lascerebbe esposte le radici degli olmi. Secondo gli attivisti si sarebbero potute realizzare alternativamente delle vasche intorno agli alberi, ma il Comune non si è impegnato in tal senso. La sostituzione degli alberi è effettivamente avvenuta come stabilito dal Comune ma con alberi decisamente più piccoli e ovviamente incapaci di assicurare grandi porzioni di ombra nell’area. Il progetto di recupero del viale implica la creazione di un’area panchine e di una nuova pavimentazione. L’area suddetta rischia però di essere interamente assolata per via della mancanza delle grandi alberature appena abbattute. Una nuova piazza, pulita e rigenerata ma esposta. Nel comune di Roma ci sono circa 7000 potature l’anno, spesso per motivi di malattia contratti dalla pianta. D’altro canto ci sono circa 12000 nuovi alberi piantati ogni anno nell’area municipale di Roma.