Accendi il tuo Comune: l’Anci Lazio lancia il sondaggio sul miglior Albero di Natale nel territorio laziale

Su Facebook, l’Anci Lazio lancia il sondaggio sulle migliori luminarie di Natale all’interno dei vari Comuni laziali.

Il concorso “Accendi il tuo Comune”, promosso dalla realtà dell’Anci Lazio, è ufficialmente iniziato. Da oggi, fino a giovedì 21 dicembre, è possibile votare per la foto più suggestiva delle luminarie e dell’Albero di Natale nei Comuni del Lazio.

Il concorso è aperto a tutti i cittadini e il voto è semplice: basta esprimere il proprio sostegno attraverso like e reaction sulla pagina Facebook ufficiale di Anci Lazio. Ogni like conta e contribuirà a determinare i vincitori di questa competizione scintillante. I premi in palio sono allettanti e fungono da incentivo per partecipare attivamente al concorso:

1° premio: €1500

2° premio: €1000

3° premio: €500

Dove votare le foto delle luminarie di Natale

Le foto delle luminarie dei Comuni del Lazio sono già disponibili sulla pagina Facebook dell’Anci Lazio, dove in queste ore i vari scatti si stanno riempendo di like e reazioni dei vari utenti della piattaforma social. Ogni foto è accompagnata da una breve descrizione, che ne illustra la location e le caratteristiche per le persone che vorranno saperne di più su quello scatto e magari votarlo.

Le luminarie di Natale nei Comuni del Lazio

Tra le tante foto, spiccano quelle di alcuni Comuni che hanno scelto di valorizzare le proprie tradizioni e le proprie eccellenze attraverso gli allestimenti luminosi. Ad esempio, il Comune di Mentana ha scelto di rappresentare l’Ara ossario dedicata ai Caduti della battaglia di Mentana, mentre il Comune di Civitavecchia ha scelto di illuminare il proprio porto, simbolo dell’importanza della città per il commercio marittimo.

Il concorso “Accendi il tuo Comune” è un’occasione unica per i Comuni del Lazio di mostrare la propria creatività e di coinvolgere i cittadini in una magica festa di luci e colori. È un’opportunità per rendere il Natale ancora più speciale e per creare un’atmosfera di gioia e condivisione. Partecipate numerosi e contribuite a rendere indimenticabile questo Natale nel cuore del Lazio. Il voto è possibile al seguente link: https://www.facebook.com/ancilazio/posts/pfbid02FeVRF533JZziT4dFgG28yMJ9DQJyo1QiWVoiW4Zn6g3vMyMXJePdFgnQ6g4BkuZXl .