Accensione riscaldamenti 2023? Ecco quando, date (città per città)

Con il ritorno del maltempo autunnale, ripartano le calendarizzazioni per l’accensione dei riscaldamenti nelle varie città italiane. Con le nuove leggi italiane, e l’arrivo di un burrascoso temporale che ha toccato alcune località dell’Italia come Roma, i cittadini si chiedono quando potranno riaccende il riscaldamento per questo autunno e l’imminente stagione invernale.

L’accensione dei riscaldamenti per il 2023

Le zone più interessate dall’accensione del riscaldamento, per quello che concerne l’Italia, sono la città di Milano e di Roma. Per Milano, secondo i dati in nostro possesso, l’accensione dovrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Per la Capitale, invece, la situazione potrebbe essere più complessa: l’ordinanza del Sindaco avrebbe stabilito un’accensione per le prossime settimane, non tenendo conto del calo di temperatura che si sta palesando in questi giorni.

Come funziona coi riscaldamenti centralizzati?

La possibilità di sentire il freddo, al giorno d’oggi, nella città di Roma, è legata soprattutto a chi possiede un riscaldamento centralizzato nel proprio condominio. Accessione dei riscaldamenti, quindi, che rispecchia le calendarizzazioni delle normative in vigore sulla Città Eterna. Le regole nuove sul riscaldamento, come sappiamo, hanno subito un drastico cambiamento nello scorso anno, con il Governo che ha dovuto agire per contenere i costi visti i rincari impressionanti dell’energia e del gas.

I nuovi calendari pensati dal Governo Meloni

Il Governo guidato da Giorgia Meloni, come sappiamo, ha imposto nuovi paletti all’utilizzo dei riscaldamenti in Italia. Troviamo istruzioni per l’accensione giornaliera del termosifone, oltre il periodo di accensione che varia a seconda delle città italiane. L’obiettivo, per risparmiare qualche soldo, è stato quello di ridurre la temperatura all’interno dei singoli appartamenti italiani. Tutto ciò, comporterà a vedere i nostri riscaldamenti di casa – in caso di centralizzato – accesi meno ore al giorno in confronto al recente passato. Inoltre, sul calendario annuale vedremo un’accensione che durerà due settimane in meno in confronto agli anni precedenti.