Achille Lauro, concerto di Capodanno a Cinecittà World annullato all’ultimo momento

Per motivi ancora non meglio chiariti, nelle ultime ore è stato cancellato il concerto di Achille Lauro per il Capodanno a Cinecittà World.

L’atteso concerto di Achille Lauro, previsto per questa notte di Capodanno a Cinecittà World, a Roma, è stato annullato all’ultimo momento. L’artista avrebbe dovuto esibirsi live insieme alla sua band in un evento che prometteva di infiammare l’atmosfera con effetti speciali e giochi di luce. Tuttavia, a poche ore dall’esibizione, un comunicato ha messo a tacere l’entusiasmo dei fan dell’artista romano, che erano pronti ad ascoltarlo presso il parco divertimento.

Annullato il concerto di Achille Lauro per il Capodanno a Cinecittà World

La notizia dell’annullamento è stata diffusa attraverso i canali social dello stesso Achille Lauro, che ha condiviso la delusione con i suoi seguaci attraverso una storia su Instagram. L’evento, inizialmente parte integrante del ricco programma di Capodanno 2024 del parco Cinecittà World, comprendente anche altri concerti, cenoni e spettacoli, è stato improvvisamente cancellato senza fornire chiare spiegazioni.

Delusione tra i fan dell’artista

Il comunicato stampa rilasciato da Cinecittà World pochi giorni fa prometteva un’esperienza indimenticabile: “Il cantautore, accompagnato dalla sua band, avrebbe infiammato l’atmosfera con le sue hit più famose tra effetti speciali e giochi di luce”. Tuttavia, il cambio di programma repentino ha lasciato i fan delusi e in attesa di spiegazioni su questo passo indietro.

Annullato il concerto: ma perchè?

Al momento, le ragioni dietro questa decisione rimangono avvolte nel mistero. Il parco divertimenti ha chiarito di non essere responsabile per l’annullamento, attribuendo la decisione univoca all’organizzatore dell’evento, ovvero Luxury Events. Gli acquirenti dei biglietti sono stati prontamente informati della situazione e Cinecittà World ha offerto diverse opzioni, tra cui la possibilità di convertire i biglietti con pacchetti ingresso e cena o il rimborso integrale del ticket.

In attesa di ulteriori sviluppi e di una spiegazione ufficiale da parte degli organizzatori, i fan di Achille Lauro e gli amanti della musica dovranno cercare alternative per festeggiare il Capodanno 2024, con la speranza che l’artista possa ritornare presto sul palco per regalare loro un’indimenticabile performance.