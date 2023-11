Acilia, domani appuntamento di Retake per riqualificare gli spazi esterni alla Posta Centrale

Il quartiere di Acilia si prepara a vivere una giornata di solidarietà e impegno civico grazie all’iniziativa di “Retake Roma”. Sabato 11 novembre, dalle 9 del mattino, i cittadini si daranno appuntamento presso la posta centrale del quartiere nell’entroterra del X Municipio, situata tra via di Saponara e via Bocchi, per contribuire alla riqualificazione del parcheggio e del perimetro esterno.

L’iniziativa di Retake ad Acilia

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la cura del territorio è un impegno che coinvolge tutti i residenti. “Le chiazzette di rifiuti sparsi a terra, spesso trascurate, non sono certo fiori di campo, ma piuttosto segni evidenti di un problema da affrontare con decisione”. È questo l’appello che gli organizzatori rivolgono ai cittadini: unirsi per rendere il quartiere più accogliente e pulito.

L’iniziativa per pulire gli spazi esterni della Posta Centrale di Acilia

L’obiettivo principale dell’evento è la pulizia straordinaria del parcheggio e del perimetro esterno della posta centrale. Gli organizzatori di “Retake Roma” invitano tutti i residenti a unirsi all’iniziativa, portando con sé guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti. Un’opportunità concreta per dimostrare che, uniti, è possibile fare la differenza. L’appello è accompagnato da un messaggio di responsabilità collettiva: “Forza ragazzi, siamo tutti responsabili dei beni comuni perché sono anche nostri! A casa nostra lasciamo questo degrado? Spero di no!”. Un invito a riflettere sul valore dei beni comuni e sulla necessità di prendersene cura, proprio come si farebbe nella propria abitazione.

L’appuntamento di domani con Retake ad Acilia

L’iniziativa di “Retake Roma” non è solo un’occasione per la pulizia del quartiere, ma anche un momento di aggregazione e coesione tra i residenti. L’auspicio è che questa giornata di volontariato possa rappresentare l’inizio di un impegno continuativo per il miglioramento del quartiere e la sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti. Sabato 11 novembre, quindi, Acilia si prepara a un’azione di riqualificazione coi volontari di Retake Roma. Un’occasione per dimostrare che la forza della comunità può tradursi in azioni concrete per il bene di tutti. Siete pronti a partecipare?

Foto: Alessandra Rocchi