Acilia, i residenti chiedono la messa in sicurezza del Ponte delle Calle

Acilia. I residenti della città ormai da diversi anni aspettano la messa in sicurezza del ponte delle Calle. Quest’ultimo collega due importanti arterie cittadine quali via Ostiense e viale dei Romagnoli. I lavori sarebbero dovuti terminare nel 2020 ma, nonostante siano passati tre anni, ancora non è stato dato il via.

La missiva presentata da Comitato di quartiere e dai residenti

Alla luce di ciò, il Comitato di quartiere Acilia Nord, il suo presidente Massimo Facchini e tutti i residenti hanno pensato bene di scrivere al presidente del X Municipio Mario Falconi: ‘Oggi condividiamo l’istanza presentata in Municipio X per chiedere l’aggiornamenti sulle opere di rinforzo previste da tempo ma mai realizzate su questo ponticello utilizzato da migliaia di veicoli leggeri e pesanti che dalla Via Ostiense, passando sopra la Via del Mare, prendono Via dei Romagnoli. Ci hanno risposto che a breve verrà calendarizzata una Commissione ad hoc, vediamo’, dichiara Facchini.

La questione della sicurezza

La richiesta effettuata dai residenti continua poi articolandosi in un preciso elenco di interventi ritenuti indispensabili per la sicurezza di chi transita sul ponte. Ne sono un esempio i lavori di rinforzo sulla trave ammalorata, aspetto quest’ultimo evidenziato anche dei vigili del fuoco, gli avvallamenti del manto stradale che sta cedendo e la richiesta che vengano riposizionati i paracarri. Quest’ultimi dovrebbero consentire il transito su una sola corsia e che invece, spostati, permettono la circolazione su entrambe le corsie, contravvenendo alle disposizioni degli stessi vigili del fuoco.