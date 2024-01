Acilia Sud entro maggio, ascensori nei prossimi mesi: ecco i progressi sulla linea Roma-Lido

Nuova commissione per la Roma-Lido in X Municipio: aggiornamenti sulla stazione di Acilia Sud e gli ascensori non funzionanti.

Grande fermento sulla linea Roma-Lido, che nella giornata di ieri – lunedì 29 gennaio 2024 – ha visto la convocazione di una Commissione congiunta nel X Municipio. I consiglieri presenti, con le associazioni, gli enti preposti e i vertici della Regione Lazio, hanno voluto fare un punto sulle condizioni della linea ferroviaria che collega il territorio di Ostia al Centro Storico di Roma.

Il punto sulla Roma-Lido: quando aprirà Acilia Sud

Tra i punti apicali toccati dalla Commissione congiunta del X Municipio, c’è quello legato alla famosa ultimazione della struttura ferroviaria di Acilia Sud. L’ultimazione dei lavori, per la felicità dei pendolari lidensi e dell’entroterra del X Municipio, potrebbe essere ormai prossima. Secondo i tempi del progetto, la struttura dovrebbe veder terminati i lavori a maggio 2024 e aprire al pubblico già per la fine di quest’anno, ovvero in tempo per l’inizio del Giubileo.

Gli ascensori non funzionanti della Roma-Lido

Tra i disservizi che più pesano sulla funzionalità della Roma-Lido, ovviamente pesa lo storico problema degli ascensori rotti o disattivati. La lamentela ormai non arriva solo dalla bocca degli utenti, che si trovano quasi metà della linea ferroviaria con gli elevatori elettrici sfasciati. All’interno della Commissione congiunta, oltre al monito del Comitato Pendolari Roma-Lido sulla vicenda, pesa anche l’interessamento della consigliera di maggioranza Mirella Arcamone (Capogruppo di Demos Democrazia Solidale – Laboratorio Civico X).

Mistero attorno all’arrivo dei treni nuovi sulla Roma-Lido

Altro tema che interessa gli utenti della Roma-Lido è quello legato all’arrivo dei treni nuovi sulla linea ferroviaria. Come recentemente avevamo scritto su questo giornale, sulla linea è necessario l’inserimento di nuovi convogli, visto che allo stato attuale ne girano prettamente quattro, con un quinto usato solamente nelle ore con maggiore affluenza di utenti.

A sollevare il quesito all’interno della Commissione congiunta è il consigliere Alessandro Ieva (Capogruppo del Movimento 5 Stelle), che ha chiesto alla Regione Lazio nuove delucidazioni su questo problema.