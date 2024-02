Acquario EUR, un altro passo verso l’apertura: trapelano le immagini delle vasche con l’acqua | VIDEO

La Commissione del Comune di Roma ha visitato la struttura dell’Acquario dell’Eur: ecco a che punto sono i lavori all’interno.

Siamo vicini all’attesa inaugurazione dell’Acquario dell’Eur? Speriamo di sì. Intanto fa ben sperare il sopralluogo fatto dal Comune di Roma Capitale presso la struttura sotto viale America e affacciata al Laghetto, che questa mattina è stata visitata in anteprima dai componenti della Commissione Cultura in Campidoglio. Una passeggiata all’interno di questo luogo ormai fonte di dibattito nella politica del IX Municipio, con i consiglieri che hanno potuto constatare gli ambienti, le potenzialità turistiche e le affascinante vasche presenti in questo spazio.

La visita in anteprima all’Acquario dell’Eur: il sopralluogo dei consiglieri comunali di Roma

L’obiettivo del Consiglio comunale di Roma è quello di vedere quanto prima aperta questa struttura. In primis per l’importanza del progetto, che rilancerebbe il territorio dell’Eur non solo come “Città dei Convegni”, ma anche con una forte attrazione turistica capace di richiamare a Roma Sud turisti da ogni parte del mondo.

La seconda speranza, non meno importante, è quella di evitare l’ennesimo spreco all’italiana su questa struttura. Milioni di euro investiti su questo acquario, che però da anni vede rallentamenti nell’apertura e continui problemi sulla sfera gestionale.

Un progetto per rilanciare l’Eur e il suo Laghetto

I primi che vogliono vedere il termine di questi lavori, e l’apertura ufficiale dell’acquario, sono i residenti dell’Eur. Dopotutto lo hanno pubblicamente detto anche i consiglieri comunali oggi, che durante il sopralluogo al Laghetto hanno preso visione di come la struttura sia quasi del tutto ultimata e pronta per ricevere i primi visitatori. Uno stato così avanzato dei lavori, che anche le vasche per i futuri animali marini sono già piene e attendono solo di ospitarli.

L’impegno del Comune di Roma sul progetto turistico

Se gli Enti gestionali possono essere andati in difficoltà sull’apertura della struttura negli ultimi anni, la linea politica proveniente dal sindaco Roberto Gualtieri è chiara sull’acquario: “Da parte del Comune di Roma c’è massimo sostegno”. Dopotutto sia il Comune che il IX Municipio sono guidati oggi dal Partito Democratico, con Gualtieri e la presidentessa Titti Di Salvo che hanno messo il rilancio turistico dell’Eur tra le priorità del proprio mandato amministrativo. Una volontà che, tranne per pochi volti dell’opposizione nel Municipio Roma Eur, è sostenuta a maggioranza da tutte le rappresentanze politiche locali.

Sfatata la leggenda sull’acquario dell’Eur

Sull’acquario ormai da anni circolavano leggende metropolitane, molte delle quali dipingevano la struttura come “l’ennesima opera incompiuta in Italia”. Un modo per attaccarsi tra amministratori locali, in una storia che ha visto scarichi di responsabilità partendo dall’ex sindaco Gianni Alemanno e arrivando a oggi con la guida di Roberto Gualtieri.

Dentro la struttura i lavori sono ultimati, quasi tutte le strutture sono pronte e molte vedono anche l’acqua all’interno. Un’altra fotografia in confronto al “polo dell’abbandono” dettate da certe leggende che circolano all’Eur.

Video di Cosmo Academy