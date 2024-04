Addio a Mira, la bagnina a 4 zampe che salvò 14 persone in mare

Si è spenta in queste ore Mira, la bagnina a 4 zampe che si distinse per azioni d’immenso coraggio sulla costa del Lazio.

Si è spenta Mira. Il cane, di 7 anni, era gravemente malato da diversi mesi. La quattro zampe si era distinta in atti eroici sulle maggiori spiagge della costa laziale, essendo un cane bagnino: di lei si ricorda ancora un salvataggio a Sperlonga, dove l’animale insieme al suo fidato amico Luigi, riuscì a salvare tre famiglie durante una giornata di mare in burrasca. L’Associazione Italiana Cani Salvataggio ne piange la scomparsa.

Mira combatteva da diverso tempo con un tumore. Malattia che purtroppo l’ha strappata alla vita all’età di 7 anni. Un vuoto enorme per l’Associazione Italiana Cani Salvataggi, che in queste ore la sta ricordando per le imprese eroiche effettuate e soprattutto come una grande amiche per adulti e piccini. Di lei si ricordano gli appostamenti per il salvataggio in mare sulle località balneari laziali come Sperlonga o Montalto di Castro, in un lavoro che svolse con dedizione e coraggio per cinque anni.

Il ricordo dell’amico Luigi

Come racconta Il Corriere della Sera, la figura di Mira è strettamente legata alla presenza di Luigi. L’uomo è stato il conduttore della bagnina a 4 zampe, in un profondo rapporto fatto di amicizia, amore e soprattutto complicità. Il cane-bagnino si è distinta per azioni in scenari di grande pericolo, come lo storico salvataggio effettuato a Sperlonga nell’estate del 2021: con i cani bagnini Eros e Mya, Mira riportò a riva tre famiglia, di cui 8 persone erano dei bambini in difficoltà con le onde.

Il salvataggio a Montalto di Castro

Di lei si ricordano anche a Montalto di Castro, quando venne chiamata a effettuare un appostamento di salvataggio in mare. Con l’acqua agitata, quel giorno riuscì a salvare la vita a numerose persone, che per le onde alte e la corrente si trovarono in difficoltà per tornare a riva.