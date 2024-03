Addio al Bar Sisto: dopo 70 anni chiude lo storico locale nel centro di Ostia

Grande delusione a Ostia: dopo decenni di attività, chiude la storica attività del Bar Sisto a piazza Anco Marzio.

La notizia circolava nell’aria da diversi anni, ma in questi giorni è stata ufficializzata dagli storici proprietari del locale di Ostia. Il Bar Sisto, dopo settant’anni di onorata carriera sul Litorale Romano, chiude definitivamente le saracinesche su piazza Anco Marzio. Lo storico bar è un pezzo di storia del territorio lidense, avendo ospitato nei suoi tavoli personaggi di fama mondiale e i grandi artisti della scena italiana.

Il Bar Sisto chiude a Ostia: la notizia

La notizia è circolata velocemente tra i cittadini di Ostia e soprattutto tra quelle persone che vivono quotidianamente piazza Anco Marzio. Il Bar Sisto chiude definitivamente l’attività, mettendo in vendita i propri storici 300 metri quadri. Mura che, tra gli Anni ’70 e la fine degli Anni ’90, lo hanno reso tra i locali più famosi del Litorale Romano ma soprattutto di Roma, con turisti e celebrità che venivano ad assaggiare il particolare gelato.

Sisto ha scritto la storia del territorio di Ostia

Definito da giornalisti e intellettuali lidensi come il “salotto buono” di Ostia, con questa chiusura il territorio perde una delle attività pioneristiche nella storia della zona lidense. Per decenni ha rappresentato il centro della socialità nel territorio del litorale, ospitando volti di fama internazionale ma anche scrivendo i momenti dei semplici cittadini lidensi: è stato il caffè dei nostri nonni, dove i nostri genitori andavano a prendere il gelato da fidanzati o dove i ragazzi della Generazione Z si fermavano a bere un drink prima di far serata l’estate.

Le reazioni dei cittadini alla notizia

Seppur circolava da tempo la voce di questa operazione immobiliare, un grande dispiacere ha raggiunto quei cittadini che abitualmente vivevano il Bar Sisto solo per prendere il caffè della mattina. Chiude infatti un’attività carica di ricordi e bellissime pagine del territorio di Ostia, con un locale che rappresentava l’ultima fotografia degli anni d’oro lidensi.