Addio alle lunghe attese per il Passaporto, a Roma si potrà si potrà richiederlo alla Posta

Adesso si potrà richiedere il Passaporto anche negli Uffici Postali di Roma: ecco come funziona questa novità

Ottenere il Passaporto per viaggiare fuori dall’Unione Europea è stata un’odissea negli ultimi anni, con tempi d’attesa biblici e disagi per i cittadini. Ma finalmente, anche Roma ha trovato una soluzione: da oggi, richiedere il passaporto sarà più semplice grazie alla possibilità di farlo direttamente negli uffici postali.

Il nuovo metodo per richiedere il Passaporto a Roma

Come spiega Il Messaggero, il servizio sarà attivo in via sperimentale in 12 uffici postali della Capitale, seguendo l’esempio di altre città come Bologna, Verona e Cagliari, e rappresenta un’estensione del progetto Polis di Poste Italiane, introdotto a marzo nei Comuni con meno di 15mila abitanti. Questa importante novità è il frutto di un intenso lavoro congiunto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Esteri, che ha permesso di estendere gradualmente il servizio anche alle grandi città. L’obiettivo è ambizioso: entro fine ottobre, saranno ben 2.500 gli uffici postali in piccoli centri dove si potrà richiedere il passaporto. I numeri parlano chiaro: sono già circa 5.000 i passaporti richiesti agli uffici postali, di cui il 65% consegnati comodamente a domicilio. Un successo che testimonia l’efficacia di questa soluzione.

Come funziona?

I residenti e i domiciliati a Roma possono prenotare un appuntamento in uno dei 12 uffici postali abilitati e presentare la documentazione direttamente allo sportello, senza dover più affrontare le lunghe code in Questura. Al momento della richiesta, si potrà scegliere se ritirare il passaporto presso il commissariato indicato nella ricevuta o optare per la consegna a domicilio.

Che cosa serve?

Per richiedere il passaporto, è necessario presentarsi all’ufficio postale muniti di:

Documento d’identità valido

Codice fiscale

Due fototessere identiche, di cui una autenticata

Marca da bollo da 73,50 euro

Contanti per il pagamento del bollettino di 42,50 euro

Un passo in avanti per la semplificazione

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti verso la semplificazione burocratica e l’agevolazione dei cittadini, che potranno finalmente ottenere il passaporto in modo più rapido e comodo. Si prevede che questa soluzione contribuirà a ridurre significativamente i tempi d’attesa e a migliorare l’esperienza complessiva dei cittadini.

Uno sguardo al futuro

Il successo di questa iniziativa apre la strada a ulteriori sviluppi futuri. Si ipotizza che il servizio possa essere esteso ad altre città e che vengano introdotte ulteriori modalità di richiesta e consegna del passaporto, sfruttando le potenzialità della tecnologia e della digitalizzazione.