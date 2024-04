Aeroporto di Fiumicino: arriva una nuova rotta

Una nuova tratta partirà dall’Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino: ecco la destinazione della Volotea.

Si moltiplicano le tratte che collegheranno l’Aeroporto di Fiumicino “Leonardo Da Vinci” con la Francia. In queste ore è stata annunciata una nuova linea aerea, che collegherà Roma alla città di Brest. Il volo sarà attivo già da domani mattina, con la compagnia aerea della Volotea che offrirà il servizio tra le tratte aeroportuali francesi e italiane. Andiamo a scoprire meglio questa tipologia di offerta per il viaggio.

Una nuova rotta parte dall’Aeroporto di Fiumicino

La nuova linea aeroportuale collegherà la Capitale d’Italia con la cittadina situata nella Francia nord-occidentale. La tratta aeroportuale sarà attiva due volte a settimana, con gli aerei che attraverseranno le due città nelle giornate di giovedì e domenica. Questa iniziativa di Volotea non è isolata, considerato come negli ultimi mesi sono diverse le nuove destinazioni che la compagnia ha fatto aggiungere alle partenze dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci.

I collegamenti della compagnia aerea dall’Aeroporto di Fiumicino

Sono molteplici gli investimenti che ha effettuato Volotea dall’Aeroporto di Fiumicino. Al momento, dallo scalo internazionale partono sei destinazioni verso le principali cittadine francesi e spagnole: oltre a Brest, ricordiamo Lille, Toulouse/Lourdes, Nantes, Strasburgo, Bilbao e il collegamento con Olbia in Sardegna. Una crescita costante della compagnia aerea, come ha sottolineato l’Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma, Federico Scriboni, ai microfoni di Repubblica.

Il nuovo collegamento tra Fiumicino e Brest

Un commento lo ha speso anche Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. La compagnia aera guarda a un preciso obiettivo di viaggio e turistico: ridurre ulteriormente le distanze tra la Francia e l’Italia con l’introduzione di queste nuove località di arrivo. Ma soprattutto la voglia d’incentivare il turismo verso Roma, considerato come da domani i turisti francesi potranno viaggiare verso la Città Eterna con maggiore facilità e poter visitare le eccellenze romane: i monumenti, l’arte, la storia e la gastronomia.