Affittano un risciò ma finiscono contro un albero: feriti nonno e nipotini

Un episodio che nonno e nipotini non dimenticheranno facilmente. Doveva essere un momento gioioso e spensierato invece si è trasformato in un incubo per una famiglia cinese in vacanza nella Capitale.

Leggi anche: Roma, danneggiano le vetrate dell’Energy Store a colpi di piccozza e scalpello: arrestati

Risciò finisce contro un albero: feriti il nonno e i due nipotini

I fatti ieri pomeriggio, poco dopo le ore 14 in viale Pietro Canonica a Villa Borghese. Qui una famiglia di turisti di origini cinesi, a bordo di un risciò, è finita contro un albero dopo aver imboccato la via in direzione di piazza di Siena.

Sul posto è sopraggiunta una pattuglia della Polizia della Polizia Locale del II Gruppo Parioli, in servizio nella zona che ha provveduto ad allertare il 118 e a rassicurare la famiglia così composta: nonno, figlia e nipoti ancora scossi per l’accaduto.

Alla guida del mezzo il nonno di 56 anni, che è stato trasportato in ospedale per alcune ferite, non gravi, riportate a seguito dell’impatto. Lievemente feriti anche i suoi nipoti, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei caschi bianchi, i quali hanno proceduto a sequestrare il risciò.